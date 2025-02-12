Замість сенсорного управління: Volkswagen повертає фізичні кнопки у свої машини — Finance.ua

Замість сенсорного управління: Volkswagen повертає фізичні кнопки у свої машини Сьогодні 04:21 — Технології&Авто

Замість сенсорного управління: Volkswagen повертає фізичні кнопки у свої машини

Німецький автовиробник оголосив про плани оновити дизайн своїх машин, повернувши фізичні кнопки замість повністю сенсорного управління.

Таке рішення продиктоване відгуками клієнтів, які зіткнулися з незручностями поточних систем.

Що варто знати

У нових моделях з’являться кнопки для швидкого доступу до основних функцій. Таким чином, Volkswagen приділить більше уваги зручності, повертаючи звичне фізичне управління. У майбутньому компанія планує додати додаткові кнопки для швидкого доступу до часто використовуваних функцій, що мінімізує залежність від сенсорних екранів.

За словами керівника відділу розвитку компанія Кая Грюніца, в майбутніх електрокарах ID.3 і ID.4 буде використано абсолютно нову мову дизайну. Він стверджує, що цей крок стане свого роду поверненням до витоків у частині дизайну і до того, чим завжди була відома Volkswagen. Разом із переробленим екстер’єром з’явиться і оновлений інтер’єр із великою кількістю фізичних кнопок.

Кай також зазначив, що в нових моделях Volkswagen покращуватиме енергоефективність, одночасно домагаючись зниження їхньої собівартості. Ці зміни, за словами представника компанії, стануть важливим кроком уперед для автоконцерну.

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