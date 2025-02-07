Volkswagen готує найдешевший електромобіль марки — Finance.ua

Volkswagen готує найдешевший електромобіль марки Сьогодні 03:47 — Технології&Авто

Volkswagen готує найдешевший електромобіль марки

Volkswagen готується представити новий бюджетний електромобіль, який, ймовірно, отримає назву ID.1. Концепт дебютує на початку березня, але серійна версія надійде в продаж лише у 2027 році.

Очікується, що стартова ціна становитиме приблизно 20 000 євро (20 800 доларів США).

Спочатку VW планував співпрацю з Renault у розробці ID.1, проте компанії розійшлися, і французи вже представили електричний Twingo, який з’явиться у 2026 році. Обидві моделі належатимуть до бюджетного сегмента й коштуватимуть близько 20 000 євро.

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ID.1 буде побудований на платформі MEB Small, як і ID.2, орієнтованій на передньопривідні електромобілі. Точні характеристики батареї поки не розголошуються, але очікується, що запас ходу буде схожим на ID.2all — близько 450 км за циклом WLTP.

Volkswagen вже продемонстрував ID.1 на внутрішній презентації у Вольфсбурзі, де гендиректор Томас Шефер назвав його «доступним, якісним і вигідним електромобілем, створеним у Європі для Європи».

MMR За матеріалами:

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