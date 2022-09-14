«Воїни економічного фронту»: в Мінцифри розповіли про роботу українських ІТ-компаній під час війни — Finance.ua

«Воїни економічного фронту»: в Мінцифри розповіли про роботу українських ІТ-компаній під час війни Вчора 21:00

ІТ-галузь відіграє дуже важливу роль під час війни. Компанії жертвують десятки мільйонів доларів і продовжують розвиватися навіть у ці нестабільні часи.

Валерія Іонан під час Про роль цієї галузі під час війни розповіла заступник міністра цифрової трансформації України з питань євроінтеграціїпід час брифінгу на топтехнологічній конференції Web Summit, що пройшов 14 вересня у Києві.

До 24 лютого 2022 року українська ІТ-галузь була на піку свого розвитку. Минулий рік був одним з науспішніших, оскільки тоді галузь отримала понад 7 млрд доларів доходу від експорту послуг та 4% ВВП.

Але і в нових воєнних реаліях ІТ-компанії змогли швидко зорієнтуватися. Понад 80% компаній вдалося зберегти 100 відсотків всіх своїх контрактів.

Український ІТ-сектор виконує дві важливі задачі для української економіки:

забезпечує регулярні валютні надходження та сплачує податки. Ми називаємо ІТ підприємців «воїнами економічного фронту».

Як Мінцифри підтримує ІТ-компанії протягом останніх 6 місяців:

«На початку лютого ми запустили Дія-сіті. Це унікальний податковий та правовий простір для ІТ-компаній, в рамках якого „Дія“ найкраща податкова система в Європі. Нині ми маємо вже 343 резиденти (260 з них вступили під час повномасштабного вторгнення). Ми адаптували „Дія сіті“ до нових реалій і внесли зміни, які дозволять більшій кількості компаній користуватися вигідними умовами», — зазначила вона.

Ще один важливий напрямок — це мікрогранти для бізнесу. В рамках проекту «Дія бізнес» ми надаємо величезну кількість мікрограньів разом з партнерами для мікро, малого та середнього бізнесу.

Про нові напрямки — це розвиток мілітарі екосистеми. Нині Україні потрібно створювати умови для розвитку стартапів з рішеннями для військових.

«Ми провели перший Drone Hackathon, під час якого учасники напрацьовували нові цифрові рішення в галузі military-tech. Мета хакатону — розвинути виробництво і технічну підтримку дронів до такого рівня, щоб замість закупівлі дронів у різних компаній по всьому світу створювати їх в Україні... Ми розуміємо, що це був лише початок, у нас дуже великі плани», — резюмувала Валерія Іоан.

Довідка Finance.ua:

Серед ІТ-компаній, що проводили релокацію, переважає релокація в межах України (45%). За кордон частково релокувались 42% компаній, з них — лише 5% компаній із закриттям частини офісів в Україні. Жодна з опитаних ІТ-компаній не провела повну релокацію за кордон.

Серед опитаних ІТ-компаній жодна не має наміру повністю згортати бізнес в Україні. У перспективі до кінця 2022 року, більшість ІТ-компаній (63%) не планують часткову або повну релокацію. Лише 14% опитаних розглядають часткову або повну релокацію за кордон до кінця року.



У січні загальна кількість ІТ-спеціалістів у топ-50 вперше сягнула 100 тисяч. Але в першому півріччі зменшилася на 3%, і сьогодні у 50 найбільших компаніях України працює 97,6 тисячі фахівців. Такі дані показує рейтинг 50 найбільших ІТ-компаній України.



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