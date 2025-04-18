Покупець готелю «Козацький» придбав на торгах недобуд Інституту судової психіатрії в Києві за 56 млн грн — Finance.ua

Покупець готелю «Козацький» придбав на торгах недобуд Інституту судової психіатрії в Києві за 56 млн грн Сьогодні 15:15 — Фондовий ринок

Покупець готелю «Козацький» придбав на торгах недобуд Інституту судової психіатрії в Києві за 56 млн грн

ТОВ «Аларіт-Пром», бенефіціаром якого виступає бізнесмен Сергій Сподін, став переможцем аукціону з приватизації незавершеної будівлі на балансі ДУ «Інститут судової психіатрії Міністерства охорони здоров’я України» із пропозицією 56 млн грн, що в 14,3 раза перевищило стартову ціну.

Згідно з оголошенням у системі « Прозорро.Продажі », площа недобуду по вул. Реп'яхів Яр, 44 становить 6,3 тис. кв. м. Всього в аукціоні взяли участь п’ять компаній.

За даними Opendatabot, власниками ТОВ «Аларіт-Пром» є ТОВ «А.Б.В. Юкант» (75%) та Сергій Сподін (25%).

Сподін також володіє СТОВ «Надія», яке у липні 2024 року перемогло на торгах з приватизації столичного готелю «Козацький» в центрі столиці за 400 млн грн, і ТОВ «Птахоплемзавод «Коробівський», який у червні 2023 року викупило низку активів неплатоспроможного МР Банку, поміж них — київський ТРЦ «Магеллан» за 620 млн грн.

«Аларіт-Пром» теж змагалося за приватизацію готелю «Україна» у вересні 2024 року з другою за розміром пропозицією викупу.

Основним видом діяльності підприємства зазначена «торгівля іншими автотранспортними засобами». За результатами 2024 року «Аларіт-Пром» збільшило дохід на чверть, до 314,2 млн грн, чистий прибуток — на 22%, до 968 тис. грн.

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