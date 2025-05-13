Вода «мінеральна»: в Україні заборонили дикий маркетинг — Finance.ua
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Вода «мінеральна»: в Україні заборонили дикий маркетинг

Казна та Політика
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Вода «мінеральна»: в Україні заборонили дикий маркетинг
Вода «мінеральна»: в Україні заборонили дикий маркетинг
Кабінет міністрів України затвердив порядок віднесення води питної до категорії «вода природна мінеральна». Такий продукт повинен відповідати чітким вимогам.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постанову Кабінету Міністрів України від 9 травня 2025 р. № 542.
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Дія порядку поширюється на води питні, які видобуваються на території України або в інших країнах.
Води питні відносяться МОЗ до категорії «вода природна мінеральна» за умови відповідності вимогам Гігієнічних вимог до виробництва та обігу вод природних мінеральних і вод джерельних, затверджених наказом Мінекономіки від 12 квітня 2021 р. № 741.
Для віднесення води питної до категорії «вода природна мінеральна» оператор ринку подає до МОЗ заяву. МОЗ надсилає подані документи для проведення робіт з їх оцінки та підготовки експертного звіту за результатами такої оцінки.
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До заяви додаються:
  • результати досліджень (випробувань) води, зокрема лабораторних, що підтверджують відповідність критеріям, затвердженим МОЗ, проведених акредитованою на такий вид робіт лабораторією;
  • опис джерела, з якого видобувається вода питна;
  • документи, в яких зазначена інформація про геологічні, гідрогеологічні, фізичні, хімічні та фізико-хімічні дослідження відповідно до критеріїв, затверджених МОЗ.
Нагадаємо, відповідно до закону «Про захист прав споживачів» громадяни маю право на одержання необхідної, доступної, достовірної та своєчасної інформації про продукцію, що забезпечує можливість її свідомого та компетентного вибору. Вона має бути надана до придбання товару чи замовлення роботи (послуги).
Минулого року міністр аграрної політики та продовольства України Віталій Коваль заявив, що українським продуктам буде віддаватися пріоритет у державних закупівлях.
За матеріалами:
РБК-Україна
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