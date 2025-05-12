Українці отримали рекордні 443 млн грн кешбеку за березень — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Українці отримали рекордні 443 млн грн кешбеку за березень

Фінтех і Картки
25
Українці отримали рекордні 443 млн грн кешбеку за березень
Українці отримали рекордні 443 млн грн кешбеку за березень
У березні уряд виплатив 443 млн грн кешбеку українцям за купівлю товарів вітчизняного виробництва. Це найбільша сума за місяць від початку дії програми Національного кешбеку, яка стартувала у вересні 2024 року. Виплати отримали 3,4 млн учасників, які накопичили понад 2 грн кешбеку та активували картки в застосунку «Дія».
Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.
Загалом з початку програми держава вже повернула українцям майже 2 млрд грн кешбеку:
  • вересень — 37,2 млн грн;
  • жовтень — 119,2 млн грн;
  • листопад — 232 млн грн;
  • грудень і січень — 714 млн грн;
  • лютий — 384 млн грн;
  • березень — 443 млн грн.

Як витратити кешбек

Нараховані кошти можна використати до кінця 2025 року на:
  • оплату комунальних та інших послуг;
  • придбання книжок і ліків, зареєстрованих у програмі;
  • благодійність або донати на ЗСУ.
Повний перелік дозволених витрат — на сайті програми.

Як працює програма:

  • кешбек у розмірі 10% нараховується за купівлю споживчих товарів українського виробництва у магазинах, що беруть участь у програмі;
  • перевірити, чи передбачено кешбек за певним товаром, можна через сканер штрихкодів у застосунку «Дія».

Як долучитися до програми:

  1. Подати заявку через сайт або застосунок одного з 20 банків-учасників.
  2. Обрати картки, з яких оплачуватимуться покупки, та надати дозвіл банку передавати інформацію про транзакції.
  3. Відкрити фізичну чи віртуальну картку «Національний кешбек».
  4. У «Дії» в розділі Сервіси обрати цю картку для виплат.
Кешбек нараховується лише за покупки, здійснені картками, які були вказані під час реєстрації.

Комбінація карток для максимального кешбеку в травні 💳

За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їхній зміст несе відповідальність рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитись на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems