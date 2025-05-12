Українці отримали рекордні 443 млн грн кешбеку за березень — Finance.ua

Українці отримали рекордні 443 млн грн кешбеку за березень
У березні уряд виплатив 443 млн грн кешбеку українцям за купівлю товарів вітчизняного виробництва. Це найбільша сума за місяць від початку дії програми Національного кешбеку, яка стартувала у вересні 2024 року. Виплати отримали 3,4 млн учасників, які накопичили понад 2 грн кешбеку та активували картки в застосунку «Дія».
Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.
Загалом з початку програми держава вже повернула українцям майже 2 млрд грн кешбеку:
- вересень — 37,2 млн грн;
- жовтень — 119,2 млн грн;
- листопад — 232 млн грн;
- грудень і січень — 714 млн грн;
- лютий — 384 млн грн;
- березень — 443 млн грн.
Як витратити кешбек
Нараховані кошти можна використати до кінця 2025 року на:
- оплату комунальних та інших послуг;
- придбання книжок і ліків, зареєстрованих у програмі;
- благодійність або донати на ЗСУ.
Повний перелік дозволених витрат — на сайті програми.
Як працює програма:
- кешбек у розмірі 10% нараховується за купівлю споживчих товарів українського виробництва у магазинах, що беруть участь у програмі;
- перевірити, чи передбачено кешбек за певним товаром, можна через сканер штрихкодів у застосунку «Дія».
Як долучитися до програми:
- Подати заявку через сайт або застосунок одного з 20 банків-учасників.
- Обрати картки, з яких оплачуватимуться покупки, та надати дозвіл банку передавати інформацію про транзакції.
- Відкрити фізичну чи віртуальну картку «Національний кешбек».
- У «Дії» в розділі Сервіси обрати цю картку для виплат.
Кешбек нараховується лише за покупки, здійснені картками, які були вказані під час реєстрації.
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