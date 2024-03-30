Власники старих смартфонів Samsung можуть оновити пристрій та отримати ШІ-функції — Finance.ua

Власники старих смартфонів Samsung можуть оновити пристрій та отримати ШІ-функції
Однією з головних особливостей новітньої прошивки One UI 6.1 стали функції зі штучним інтелектом. Спочатку цей апдейт був ексклюзивом лінійки Galaxy S24, а тепер Samsung оновив кілька старих смартфонів.
Про це пише Gizchina.
Поширення One UI 6.1 для цих моделей Samsung стартувало в четвер, 28 березня. А до кінця 2024-го функції AI з’являться на інших пристроях лінійки Galaxy:
- Galaxy Tab S9 Plus;
- Galaxy Tab S9 Ultra;
- Galaxy S23 FE;
- Galaxy S23;
- Galaxy S23 Plus;
- Galaxy S23 Ultra;
- Galaxy Z Fold5;
- Galaxy Z Flip5.
Поширення оновлень відбувається хвилями, тому One UI 6.1 міг не з’явитися в зазначену дату для всіх користувачів одночасно.
Samsung може знадобитися кілька днів або навіть тижнів, щоб встановити оновлення на всі відповідні пристрої в усіх регіонах.
Які ШІ-функції отримали смартфони Samsung
Однією з найбільш вражаючих нових функцій є живий переклад (Live translate), який дає змогу спілкуватися «живою» мовою з людьми, які розмовляють різними мовами.
Функція використовує ШІ для перекладу телефонних дзвінків у режимі реального часу, поки ви розмовляєте телефоном.
Також з’явилася функція Chat Assist — розумний помічник, вбудований у клавіатуру.
Замість того, щоб відправити повідомлення як є, ви можете ввести ваш тест у чат з Chat Assist. Він проаналізує написане, і за потреби перепише його та змінить тон, щоб передати те, що ви намагаєтеся сказати.
Серед інших функцій:
- диктофон, який переводить запис у текст і одразу ж робить короткий переказ вмісту;
- генеративний редактор ШІ в застосунку «Галерея»;
- «розумний» пошук інформації про предмети через камеру.
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