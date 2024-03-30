Власники старих смартфонів Samsung можуть оновити пристрій та отримати ШІ-функції — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Власники старих смартфонів Samsung можуть оновити пристрій та отримати ШІ-функції

Фондовий ринок
23
Власники старих смартфонів Samsung можуть оновити пристрій та отримати ШІ-функції
Власники старих смартфонів Samsung можуть оновити пристрій та отримати ШІ-функції
Однією з головних особливостей новітньої прошивки One UI 6.1 стали функції зі штучним інтелектом. Спочатку цей апдейт був ексклюзивом лінійки Galaxy S24, а тепер Samsung оновив кілька старих смартфонів.
Про це пише Gizchina.
Читайте також
Поширення One UI 6.1 для цих моделей Samsung стартувало в четвер, 28 березня. А до кінця 2024-го функції AI з’являться на інших пристроях лінійки Galaxy:
  • Galaxy Tab S9 Plus;
  • Galaxy Tab S9 Ultra;
  • Galaxy S23 FE;
  • Galaxy S23;
  • Galaxy S23 Plus;
  • Galaxy S23 Ultra;
  • Galaxy Z Fold5;
  • Galaxy Z Flip5.
Поширення оновлень відбувається хвилями, тому One UI 6.1 міг не з’явитися в зазначену дату для всіх користувачів одночасно.
Samsung може знадобитися кілька днів або навіть тижнів, щоб встановити оновлення на всі відповідні пристрої в усіх регіонах.
Читайте також

Які ШІ-функції отримали смартфони Samsung

Однією з найбільш вражаючих нових функцій є живий переклад (Live translate), який дає змогу спілкуватися «живою» мовою з людьми, які розмовляють різними мовами.
Функція використовує ШІ для перекладу телефонних дзвінків у режимі реального часу, поки ви розмовляєте телефоном.
Також з’явилася функція Chat Assist — розумний помічник, вбудований у клавіатуру.
Читайте також
Замість того, щоб відправити повідомлення як є, ви можете ввести ваш тест у чат з Chat Assist. Він проаналізує написане, і за потреби перепише його та змінить тон, щоб передати те, що ви намагаєтеся сказати.

Серед інших функцій:

  • диктофон, який переводить запис у текст і одразу ж робить короткий переказ вмісту;
  • генеративний редактор ШІ в застосунку «Галерея»;
  • «розумний» пошук інформації про предмети через камеру.
За матеріалами:
borgexpert
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.