У лінійки Samsung Galaxy S25 буде абсолютно новий дизайн — Finance.ua

У лінійки Samsung Galaxy S25 буде абсолютно новий дизайн Сьогодні 05:39 — Фондовий ринок

У лінійки Samsung Galaxy S25 буде абсолютно новий дизайн

За його словами, на зміну майже однаковим Galaxy S22, Galaxy S23 і Galaxy S24 прийдуть абсолютно нові Galaxy S25. Концепція і дизайн смартфонів зміняться.

Стверджується, що базовий Samsung Galaxy S25 отримає 6,36-дюймовий Super AMOLED-дисплей. Для порівняння, в актуального Samsung Galaxy S24 екран 6,2-дюймовий. Що стосується збільшеного Samsung Galaxy S25+ і топового Samsung Galaxy S25 Ultra, то про них жодної інформації поки немає.

Прем'єра лінійки Samsung Galaxy S25 відбудеться на початку 2025-го року. Найімовірніше, залежно від регіону смартфони комплектуватимуть або чипом Exynos нового покоління, або флагманським Snapdragon’ом. Samsung Galaxy S25 Ultra, за аналогією з Samsung Galaxy S24 Ultra, ймовірно, запропонують тільки зі Snapdragon 8 Gen 4.

itechua За матеріалами:

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