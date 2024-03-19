У лінійки Samsung Galaxy S25 буде абсолютно новий дизайн — Finance.ua
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У лінійки Samsung Galaxy S25 буде абсолютно новий дизайн

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У лінійки Samsung Galaxy S25 буде абсолютно новий дизайн
У лінійки Samsung Galaxy S25 буде абсолютно новий дизайн
За його словами, на зміну майже однаковим Galaxy S22, Galaxy S23 і Galaxy S24 прийдуть абсолютно нові Galaxy S25. Концепція і дизайн смартфонів зміняться.
Стверджується, що базовий Samsung Galaxy S25 отримає 6,36-дюймовий Super AMOLED-дисплей. Для порівняння, в актуального Samsung Galaxy S24 екран 6,2-дюймовий. Що стосується збільшеного Samsung Galaxy S25+ і топового Samsung Galaxy S25 Ultra, то про них жодної інформації поки немає.
Прем'єра лінійки Samsung Galaxy S25 відбудеться на початку 2025-го року. Найімовірніше, залежно від регіону смартфони комплектуватимуть або чипом Exynos нового покоління, або флагманським Snapdragon’ом. Samsung Galaxy S25 Ultra, за аналогією з Samsung Galaxy S24 Ultra, ймовірно, запропонують тільки зі Snapdragon 8 Gen 4.
За матеріалами:
itechua
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