Samsung почала додавати функцію безперебійного оновлення Android до своїх смартфонів — Finance.ua

Samsung почала додавати функцію безперебійного оновлення Android до своїх смартфонів Сьогодні 02:41 — Технології&Авто

Samsung почала додавати функцію безперебійного оновлення Android до своїх смартфонів

Samsung Galaxy A55 став першим смартфоном компанії з підтримкою функції Seamless Updates для оновлень Android. Цю функцію підтримували майже всі виробники крім південнокорейського гіганта.

Samsung нарешті запровадила безперебійне оновлення Android на своїх останніх пристроях Galaxy. Безперервні оновлення вперше були представлені в Android Nougat ще у 2016 році, наразі більшість виробників Android-пристроїв його підтримують.

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Функція Seamless Updates дозволяє пристроям встановлювати оновлення у фоновому режимі та застосовувати оновлення під час перезавантаження. Хоча зазвичай це працює повільніше і може займати більше пам’яті, це забезпечує безпечніше встановлення оновлень з можливістю повернутися до попередньої збірки програмного забезпечення. Це також дозволяє повністю використовувати пристрій під час тривалого процесу встановлення.

Як пишуть SamMobile і The Mobile Indian, Samsung нарешті також додала підтримку цієї функції на свої пристрої. Першим з таких став Samsung Galaxy A55. Після завантаження оновлення на гаджеті з’являється нове повідомлення «Завантаження та встановлення». На цей пристрій автоматично встановлюються оновлення, і користувачам пропонується перезавантажити пристрій. На інших наявних смартфонах Samsung після завершення завантаження оновлення з’являється підказка «Встановити зараз».

Наразі невідомо, чи планує Samsung надати доступ до безперебійного оновлення для всіх смартфонів лінійки Galaxy.

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