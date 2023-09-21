Власники Rozetka розкрили плани розвитку мережі до кінця 2023 року — Finance.ua
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Власники Rozetka розкрили плани розвитку мережі до кінця 2023 року

Фондовий ринок
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Власники Rozetka розкрили плани розвитку мережі до кінця 2023 року
Власники Rozetka розкрили плани розвитку мережі до кінця 2023 року
Найбільший маркетплейс України Rozetka.ua до кінця року планує значно наростити кількість своїх точок видачі.
Наразі в онлайн-ритейлера майже 400 магазинів, до 24 лютого 2022-го їх було 270.
«Люди охочіше приймають рішення про замовлення, коли бачать, що ми фізично присутні там, де вони живуть. Це посилює довіру», — пояснила Ірина Чечоткіна Forbes.
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За її словами, в планах до кінця року відкрити ще приблизно 100 точок видачі замовлень Rozetka.
У точках Rozetka не лише видають замовлення, а й продають напої, кондитерку та інші товари.
Точки Rozetka працюють в усіх неокупованих регіонах країни, навіть у прифронтових Словʼянську, Краматорську, Костянтинівці, Херсоні.
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«Магазини у прифронтовій зоні мало чим відрізняються від умовно „мирних“, хіба що там більше військових відвідувачів», — розповіла Чечоткіна. У Херсоні компанія відкрила магазин на третій день після звільнення міста.
Перший офлайн-маркет ритейлер відкрив ще 2008 року, проте активно інвестувати в цей напрям почав у 2017-му.
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«Ми почали розвивати цю мережу магазинів, коли зрозуміли, що людям подобається спілкуватися з нами, — сказала Чечоткіна. — Ми побачили, що в містах, де є наші точки, ми спілкуємося з покупцями активніше, торгівля йде краще». З жовтня 2020 року компанія продає франшизи на свої відділення.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
dev.ua
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