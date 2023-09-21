Власники Rozetka розкрили плани розвитку мережі до кінця 2023 року — Finance.ua

Власники Rozetka розкрили плани розвитку мережі до кінця 2023 року Вчора 13:30 — Фондовий ринок

Власники Rozetka розкрили плани розвитку мережі до кінця 2023 року

Найбільший маркетплейс України Rozetka.ua до кінця року планує значно наростити кількість своїх точок видачі.

Наразі в онлайн-ритейлера майже 400 магазинів, до 24 лютого 2022-го їх було 270.

«Люди охочіше приймають рішення про замовлення, коли бачать, що ми фізично присутні там, де вони живуть. Це посилює довіру», — пояснила Ірина Чечоткіна Forbes.

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За її словами, в планах до кінця року відкрити ще приблизно 100 точок видачі замовлень Rozetka.

У точках Rozetka не лише видають замовлення, а й продають напої, кондитерку та інші товари.

Точки Rozetka працюють в усіх неокупованих регіонах країни, навіть у прифронтових Словʼянську, Краматорську, Костянтинівці, Херсоні.

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«Магазини у прифронтовій зоні мало чим відрізняються від умовно „мирних“, хіба що там більше військових відвідувачів», — розповіла Чечоткіна. У Херсоні компанія відкрила магазин на третій день після звільнення міста.

Перший офлайн-маркет ритейлер відкрив ще 2008 року, проте активно інвестувати в цей напрям почав у 2017-му.

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«Ми почали розвивати цю мережу магазинів, коли зрозуміли, що людям подобається спілкуватися з нами, — сказала Чечоткіна. — Ми побачили, що в містах, де є наші точки, ми спілкуємося з покупцями активніше, торгівля йде краще». З жовтня 2020 року компанія продає франшизи на свої відділення.

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