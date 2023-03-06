«Розетка» запускається у Польщі — Finance.ua

«Розетка» запускається у Польщі Сьогодні 10:01 — Особисті фінанси

«Розетка» запускається у Польщі, Зображення: Ain.ua

Український інтернет-супермаркет «Розетка» запустив польський сайт, а також шукає людей, які працюватимуть із цим ринком.

Про це пише Ain.ua.

Магазин працює на польському домені верхнього рівня (зазвичай надається лише власникам торгових марок). Верстка польської версії сайту повністю повторює українську версію, хоча видно, що у магазину поки що менший асортимент, і товарних категорій не так багато, як у українського сайту.

На початку березня 2023 року компанія також розмістила кілька вакансій, що вказують на розвиток польської версії сайту. Наприклад, 3 березня 2023 року «Розетка» запостила вакансію контент-менеджера зі знанням польської мови по напрямку побутової техніки. Цей спеціаліст має додавати та модерувати товари на сайті, а також перевіряти картки товарів на помилки.

Також компанія шукає модератора перекладу на польську мову, який перекладатиме опис товарів для сайту, а також перевірятиме уже наявні переклади.

Компанія поки не надавала офіційний коментар щодо запуску в Польщі.

Нагадаємо, раніше Rozetka запустила доставку до Польщі. Наразі доставка доступна для певних категорій товарів, а вартість замовлення не повинна перевищувати 150 євро (через митні обмеження). Вартість доставки — від 153 гривень.

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