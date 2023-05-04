Власник «Київстару» отримав дозвіл США на продаж російського бізнесу — Finance.ua

Власник «Київстару» отримав дозвіл США на продаж російського бізнесу Сьогодні 16:32 — Фондовий ринок

Власник «Київстару» отримав дозвіл США на продаж російського бізнесу

Нідерландський холдинг Veon (власник «Київстару») отримав дозвіл від санкційного підрозділу Міністерства фінансів США на продаж свого російського активу — мобільного оператора «ВимпелКом», йдеться у звіті компанії.

Згідно із документом, Управління з контролю за іноземними активами США (OFAC) 15 квітня видало ліцензію, що дозволяє американським особам брати участь у всіх угодах, які зазвичай виникають і необхідні для продажу «ВимпелКому» (бренд Beeline).

Окрім ліцензії OFAC, холдинг також має необхідні дозволи від Великої Британії та Бермудських островів для продажу «ВимпелКому».

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Водночас у Veon зазначили, що не вважають за потрібне отримувати дозвіл від ЄС для продажу активів.

Компанія Veon була заснована в москві у 1992 році як «ВимпелКом» (бренд «Білайн»), один із перших операторів стільникового звʼязку в країні, і на сьогодні є голландською телекомунікаційною компанією, яка обслуговує понад 220 млн клієнтів у восьми країнах. 25% Veon належить Letterone Holdings Михайла Фрідмана та Петра Авена. В Україні група представлена мобільним оператором «Київстар».

На початку серпня стало відомо, що Veon може заморозити розвиток мережі в рф через санкції, а за її межами веде переговори про продаж вишок.

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За оцінкою Veon, за підсумками другого кварталу 2022 року, на росію припадало більше половини доходу холдингу — понад $1 млрд.

На початку листопада стало відомо, що Veon вирішив продати свій російський бізнес — мобільний оператор «ВимпелКом» (бренд Beeline), йшлося у повідомленні компанії. Veon розглядала можливість передачі управління російським бізнесом топменеджменту, писав «Коммерсантъ». Вже наприкінці місяця топменеджери російського телеком-оператора «ВимпелКом» (бренд «Білайн») підписали угоду про викуп 100% компанії у Veon.

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