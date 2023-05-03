Власник українського Sense Bank виходить з російських активів — Finance.ua

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ Власник українського Sense Bank виходить з російських активів Сьогодні 14:37 — Фондовий ринок

Люксембурзький холдинг ABH Holdings — власник українського Сенс Банку, російських «Альфа-Банку» та «Альфа Страхування» виходить із російських активів.

Член Ради директорів АВН Holdings пан Andrew Baxter підтвердив, що Холдинг виходить з бізнесу у Росії як банківського, так і страхового: «Зараз узгоджуємо з європейськими регуляторами угоду з продажу російського банку та підхід до інших угод: продаж, редоміциляція (переїзд компанії з однієї юрисдикції до іншої) або реструктуризація з виділенням бізнесу». Крім того, він ще раз підкреслив, що відповідно до європейського законодавства акціонери холдингу, які перебувають під санкціями ЄС, жодним чином не беруть участі у роботі холдингу і активів, що належать холдингу, а також не можуть розпоряджатися своїми частками володіння в холдингу, адже вони заморожені.

Пан Baxter також підтвердив, що вважає очевидним, що сьогодні займатися одночасно бізнесом у Росії та на Заході, в тому числі й в Україні — абсолютно неможливо: «Ідеї глобального бізнесу виявилися неспроможними. Глобалізація, всупереч очікуванням та надіям, виявилася циклічним процесом і сьогодні глобальний бізнес став заручником політичних рішень. Виросла нова «берлінська стіна». Тому всі інвестори, які працювали і в Росії, і в Україні, і в Європі, і в Америці, мають зробити свій вибір. Ми чудово розуміємо, що це абсолютно неминуче. Для нас, європейської компанії, цей вибір очевидний.

Що стосується матеріалів, викладених у пресі, то хотілося б повідомити наступне: по-перше, всі договори ОСАЦВ, про які йдеться у статті, укладені до лютого 2022 р., по-друге, відповідно до російських законів ці договори НЕ ДІЮТЬ на території, де ведуться бойові дії. І нарешті, компанія «Альфа Страхування» у своїй діяльності не порушує режим санкцій, запроваджених ЄС", — резюмував представник люксембурзького холдингу.

Стосовно скандальних матеріалів, які з’явилися у пресі, щодо ритейлера X5 Retail, в прес-центрі «Альфа-Груп» зазначили: X5 Retail — публічна компанія, зареєстрована в Нідерландах, контрольний пакет якої торгується на Лондонській біржі LSE. «Альфа-Груп» є власником міноритарного пакета акцій компанії. Як і в ситуації з «Альфа Страхуванням» акціонери, які перебувають під санкціями, повністю відрізані від управління компанією та не можуть розпоряджатися своїми акціями. «За деякими нашими інвестиціями ми навіть звітності компанії не можемо побачити. Менеджмент просто відмовляється її показувати. Є приклади, коли ми змушені через суд вимагати доступу до інформації про дії компанії. Але одне ми можемо стверджувати з упевненістю — компанія, яка перебуває під контролем одночасно британських та європейських регуляторів, не порушує санкційне законодавство», — повідомив представник «Альфа-Груп».

На жаль, складається враження, що інформація, яка періодично з’являється в українській пресі, спотворюється для пошуку приводу для експропріації активів.

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