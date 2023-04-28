російські кіномережі зазнали мільярдних збитків через вихід Голлівуду — Finance.ua

російські кіномережі зазнали мільярдних збитків через вихід Голлівуду Сьогодні 18:30 — Фондовий ринок

російські кіномережі зазнали мільярдних збитків через вихід Голлівуду

Найбільші кіномережі Сінема парк, Каро Фільм і Кіномакс отримали мільярдні збитки через відхід західних кінокомпаній Disney, Warner Bros., Sony Pictures, Paramount та Universal з російського ринку після повномасштабного вторгнення рф в Україну.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

Власник найбільшої російської мережі з 65 кінотеатрів Сінема Парк у 2022 році втратив 43,2% виторгу, а чистий збиток становив 1,8 млрд рублів. Виручка Каро знизилася на 41,8% — збиток склав 1,3 млрд рублів. У Кіномакс виторг зменшився на 46,6% і склав приблизно 2 млрд рублів, а збитки сягнули майже 1 млрд руб.

Інші російські кінопрокатні компанії також повідомляють про суттєві втрати доходів від показу фільмів.

У 2021 році з 40,7 млрд рублів касових зборів російських кінотеатрів майже 75% забезпечували зарубіжні фільми. Але за підсумками 2022 року частка іноземних фільмів у касових зборах впала до 47,9%, а весь ринок кінопрокату з касових зборів скоротився на 41,9%.

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