Влаштували кол-центр і обкрадали клієнтів держбанку: у Вінниці нейтралізували злочинну організацію — Finance.ua

Влаштували кол-центр і обкрадали клієнтів держбанку: у Вінниці нейтралізували злочинну організацію Вчора 20:20 — Кримінал

Влаштували кол-центр і обкрадали клієнтів держбанку: у Вінниці нейтралізували злочинну організацію, Фото: СБУ

СБУ ліквідувала у вінницькій тюрмі підпільний кол-центр, який обкрадав клієнтів провідного банку України.

Про це повідомляється на сайті СБУ.

«На рахунку» зловмисників майже 70% усіх шахрайським схем, які коли-небудь застосувались до одного із провідних держбанків України. При цьому кількість ошуканих клієнтів становить десятки тисяч.

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За даними слідства, учасниками схеми були в’язні Вінницької колонії. Відбуваючи строки у тюрмі, вони обдзвонювали вкладників фінустанов і під виглядом надання онлайн послуг викрадали у них кошти.

До незаконної діяльності було залучено до 30 осіб, більшість з яких відбували «строки» у тюрмі, або їхніх спільників, що вже вийшли «на волю».

Фігуранти телефонували клієнтам банку та представлялись «співробітниками служби безпеки» фінустанови. Під час таких розмов зловмисники повідомляли вкладникам, що їхні розрахункові картки нібито намагаються зламати шахраї.

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Потім зловмисники пропонували громадянам перевести кошти на так званий «безпековий рахунок» через онлайн-додаток, щоб «вберегти заощадження від викрадачів».

Таким чином фігуранти вводили потерпілих в оману та змушували їх переводити свої гроші на підконтрольні банківські рахунки шахраїв. Після цього їхні спільники «на волі» знімали готівку та передавали її в «злодійську касу».

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