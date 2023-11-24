Ексголову Фонду держмайна підозрюють у відмиванні 10 мільярдів — Finance.ua

Ексголову Фонду держмайна підозрюють у відмиванні 10 мільярдів Вчора 15:47 — Кримінал

Ексголову Фонду держмайна підозрюють у відмиванні 10 мільярдів

Спеціалізована антикорупційна прокуратура та Національне антикорупційне бюро України оновили підозри учасникам злочинного угруповання, яке діяло на чолі з колишнім головою Фонду державного майна у 2019−2021 роках.

Про це Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомляє у Фейсбуці.

«За процесуального керівництва прокурорів САП детективи НАБУ повідомили про нові підозри, а саме у легалізації (відмиванні) доходів, одержаних злочинним шляхом, на суму понад 10 млрд гривень, учасникам злочинного угруповання, яке діяло на чолі з колишнім головою Фонду держмайна України», — ідеться у повідомленні.

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Дії учасників злочинного угруповання кваліфіковані за ч. 1, 2, 3 ст. 255, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України та ч. 5 ст. 191 КК України.

У САП нагадали, що серед учасників злочинної організації (усі посади вказані на момент вчинення злочину): голова Фонду держмайна, якого слідство вважає організатором злочину та керівником злочинної організації; співорганізатор злочину — наближена до голови ФДМУ особа; радник голови ФДМУ; дві особи, які у різні періоди виконували обов’язки директора АТ «Одеський припортовий завод»; в.о. керівника АТ «Об'єднана гірничо-хімічна компанія»; два власники ТОВ — переможця аукціону на «ОПЗ»; дві особи — співучасники злочину.

Інфографіка: САП

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