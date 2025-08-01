Військовий посадовець та підприємець підозрюються у привласненні 2 млн грн при закупівлі дронів — Finance.ua
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Військовий посадовець та підприємець підозрюються у привласненні 2 млн грн при закупівлі дронів

Кримінал
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Військовий посадовець та підприємець підозрюються у привласненні 2 млн грн при закупівлі дронів
Військовий посадовець та підприємець підозрюються у привласненні 2 млн грн при закупівлі дронів, Фото: esbu.gov.ua
У Київській області викрили посадовця військової частини та його спільника у заволодінні бюджетними коштами під час закупівлі дронів для потреб Збройних Сил України.
Про це повідомляє пресслужба Бюро економічної безпеки.
За даними слідства, організував привласнення бюджетних коштів начальник фінансово-економічної служби однієї з військових частин.
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До реалізації злочинної схеми він залучив знайомого приватного підприємця. Останній мав забезпечити участь підконтрольних суб’єктів господарювання в публічних закупівлях для створення видимості конкуренції. Тоді як переможець тендеру був визначений заздалегідь.
Така схема дозволила закуповувати дрони та комплектуючі до них за завищеними цінами. Відповідно до висновків судових товарознавчих і економічних експертиз, вартість придбаного обладнання була завищена майже на 2 млн гривень.
У межах досудового розслідування детективи БЕБ провели обшуки за місцем проживання фігурантів, у службових приміщеннях та в місцях зберігання документації.
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Вилучено докази, які підтверджують причетність підозрюваних до протиправної діяльності. Крім того, проведено комплекс негласних слідчих (розшукових) дій.
Організатору схеми та виконавцю повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).
Вирішується питання щодо обрання запобіжних заходів фігурантам кримінального провадження.
За матеріалами:
Finance.ua
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