Військовий посадовець та підприємець підозрюються у привласненні 2 млн грн при закупівлі дронів — Finance.ua

Військовий посадовець та підприємець підозрюються у привласненні 2 млн грн при закупівлі дронів Сьогодні 06:27 — Кримінал

Військовий посадовець та підприємець підозрюються у привласненні 2 млн грн при закупівлі дронів, Фото: esbu.gov.ua

У Київській області викрили посадовця військової частини та його спільника у заволодінні бюджетними коштами під час закупівлі дронів для потреб Збройних Сил України.

Про це повідомляє пресслужба Бюро економічної безпеки.

За даними слідства, організував привласнення бюджетних коштів начальник фінансово-економічної служби однієї з військових частин.

До реалізації злочинної схеми він залучив знайомого приватного підприємця. Останній мав забезпечити участь підконтрольних суб’єктів господарювання в публічних закупівлях для створення видимості конкуренції. Тоді як переможець тендеру був визначений заздалегідь.

Така схема дозволила закуповувати дрони та комплектуючі до них за завищеними цінами. Відповідно до висновків судових товарознавчих і економічних експертиз, вартість придбаного обладнання була завищена майже на 2 млн гривень.

У межах досудового розслідування детективи БЕБ провели обшуки за місцем проживання фігурантів, у службових приміщеннях та в місцях зберігання документації.

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Вилучено докази, які підтверджують причетність підозрюваних до протиправної діяльності. Крім того, проведено комплекс негласних слідчих (розшукових) дій.

Організатору схеми та виконавцю повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).

Вирішується питання щодо обрання запобіжних заходів фігурантам кримінального провадження.

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