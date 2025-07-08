Експосадовця Міноборони й екскерівників оборонних компаній підозрюють у заподіянні збитків державі на 90 млн грн — Finance.ua

Експосадовця Міноборони й екскерівників оборонних компаній підозрюють у заподіянні збитків державі на 90 млн грн
Експосадовця Міноборони і колишніх керівників оборонного підприємства підозрюють у постачання непридатних ракетних установок, через що держава зазнала збитків на 90 мільйонів гривень.
Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.
Під час слідства з’ясувалося, що до злочину причетні колишній керівник одного з департаментів Міноборони та двоє колишніх керівників оборонного підприємства.
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Вищий антикорупційний суд застосував до підозрюваних — колишніх керівників оборонного підприємства, — запобіжні заходи у вигляді застави в розмірі 908,4 тис. грн і 575, 32 тис. грн.
Щодо ексчиновника Міноборони подано клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді застави в розмірі 5,011 млн грн.
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