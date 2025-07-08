Експосадовця Міноборони й екскерівників оборонних компаній підозрюють у заподіянні збитків державі на 90 млн грн — Finance.ua

Експосадовця Міноборони й екскерівників оборонних компаній підозрюють у заподіянні збитків державі на 90 млн грн Сьогодні 05:39 — Кримінал

Експосадовця Міноборони й екскерівників оборонних компаній підозрюють у заподіянні збитків державі на 90 млн грн, Фото: gp.gov.ua

Експосадовця Міноборони і колишніх керівників оборонного підприємства підозрюють у постачання непридатних ракетних установок, через що держава зазнала збитків на 90 мільйонів гривень.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

Під час слідства з’ясувалося, що до злочину причетні колишній керівник одного з департаментів Міноборони та двоє колишніх керівників оборонного підприємства.

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Слідчі Головного слідчого управління СБУ повідомили їм про підозру за розтрату майна, зловживання службовим становищем і службове підроблення.

Вищий антикорупційний суд застосував до підозрюваних — колишніх керівників оборонного підприємства, — запобіжні заходи у вигляді застави в розмірі 908,4 тис. грн і 575, 32 тис. грн.

Щодо ексчиновника Міноборони подано клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді застави в розмірі 5,011 млн грн.

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