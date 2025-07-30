Військові інструктори отримуватимуть додатково від 15 до 30 тис. гривень — Finance.ua
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Військові інструктори отримуватимуть додатково від 15 до 30 тис. гривень

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Військові інструктори отримуватимуть додатково від 15 до 30 тис. гривень
Військові інструктори отримуватимуть додатково від 15 до 30 тис. гривень
Президент України Володимир Зеленський підписав закон про додаткові виплати інструкторсько-викладацькому складу вищих військово-навчальних закладів та їхніх структурних підрозділів.
Про це йдеться в картці законопроєкту № 13320 на сайті Верховної Ради.
У період дії воєнного стану військовослужбовці, які обіймають посади інструкторсько-викладацького складу в навчальних військових частинах (навчальних центрах, навчальних підрозділах), отримують щомісячну додаткову винагороду розміром від 15 000 до 30 000 гривень.
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Проте така виплата не передбачена для інструкторсько-викладацького складу вищих військових навчальних закладів, військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти та закладів фахової передвищої військової освіти.
Тож закон ухвалили для «забезпечення рівних умов для всіх військовослужбовців», незалежно від того, чи працюють вони в навчальних частинах, чи у військових вишах.
Нагадаємо, для здобувачів вищої освіти за медичними та фармацевтичними спеціальностями відновили обов’язкову військову підготовку. Президент Володимир Зеленський підписав відповідний закон. Таке рішення має вирішити проблему нестачі медиків в ЗСУ.
За матеріалами:
hromadske
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