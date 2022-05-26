Війна росії проти України зруйнувала понад 200 підприємств, 12 аеропортів та більш як 1 тис. навчальних закладів - Шмигаль — Finance.ua

Війна росії проти України зруйнувала понад 200 підприємств, 12 аеропортів та більш як 1 тис. навчальних закладів - Шмигаль
Україна має пройти кілька етапів для побудови нового європейського майбутнього, на першому — відновити понад 200 підприємств, 12 аеропортів та більш як 1 тис. навчальних закладів, а також інших зруйнованих об’єктів інфраструктури.
«Перший (з чотирьох етапів. — Ред.) — відновити понад 200 заводів та великих підприємств, 12 аеропортів та понад 1000 навчальних закладів, а також майже 300 мостів та шляхопроводів, які були пошкоджені, зруйновані або захоплені внаслідок бойових дій через війну росії проти України», — сказав він під час дискусії в Українському домі на Всесвітньому економічному форумі в Давосі в середу.
Шмигаль додав, що під час бойових дій пошкоджено близько 25 тис. км доріг, зруйновано 40 млн кв. м житлового фонду. Водночас збитки не є остаточними, їхні розміри зростають із кожним днем війни, яку розв’язала росія, наголосив прем’єр.
За його словами, збитки економіці України від російської війни сягнули $600 млрд. Шмигаль закликав міжнародних партнерів фінансово підтримати відновлення України через фонд United24, а головне — сприяти конфіскації заморожених російських активів, щоб вони могли бути використані на користь України.