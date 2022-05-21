Зеленський пропонує механізм компенсації Україні збитків від війни — Finance.ua
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Зеленський пропонує механізм компенсації Україні збитків від війни

Вчора 11:04Казна та Політика
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Зеленський пропонує механізм компенсації Україні збитків від війниЗеленський пропонує механізм компенсації Україні збитків від війни, www.president.gov.ua
Україна пропонує міжнародним партнерам підписати багатосторонній договір, який передбачатиме конфіскацію російських коштів і майна на території інших держав для компенсації збитків, нанесених рф в ході війни в Україні.
Про це заявив Президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні.
«Ми працюємо над тим, щоб росія так чи інакше компенсувала все, що вона знищила в Україні. Кожен спалений дім. Кожну зруйновану школу, зруйновану лікарню. Кожен підірваний будинок культури та обʼєкт інфраструктури. Кожне знищене підприємство. Кожен зупинений бізнес, кожну втрачену гривню — людьми, підприємствами, громадами й державою», — каже Зеленський.
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За його словами, російські гроші як компенсація мають дійти до кожної людини, родини, бізнесу, які постраждали.

Що пропонує Зеленський

«Ми пропонуємо державам-партнерам у законний спосіб визнати те, що росія повинна понести матеріальну відповідальність за скоєні нею злочини. Це важливо не тільки в контексті цієї війни, розв’язаної росією. Але й у контексті будь-яких інших агресивних дій чи то росії, чи то будь-якого іншого потенційного агресора. Отже, ми пропонуємо державам-партнерам підписати багатосторонній договір і створити механізм, завдяки якому кожен і кожна, хто постраждав від дій росії, зможе отримати компенсацію всіх втрат», — заявляє президент.
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На основі такого договору російські кошти та майно, які перебувають у юрисдикціях держав-партнерів, мають бути заарештовані або заморожені, а потім конфісковані й спрямовані у спеціально створений фонд, із якого всі, хто постраждав від російської агресії, зможуть отримати відповідну компенсацію.
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«Ми пропонуємо нашим партнерам стати засновниками такого фонду, а також учасниками спеціальної міжнародної комісії, яка розглядатиме позови, тобто звернення як фізичних, так і юридичних осіб», — додає голова держави.

Довідка Finance.ua:

  • за даними проєкту KSE Institute «росія заплатить» за підтримки уряду та Офісу президента, станом на 18 травня сума завданих інфраструктурі України збитків в ході розв’язаної росією війни сягнула 97,4 млрд дол.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: Finance.ua
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