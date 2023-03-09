Війна проти України матиме руйнівні наслідки для економіки росії — глава МВФ — Finance.ua
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Війна проти України матиме руйнівні наслідки для економіки росії — глава МВФ

Світ
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Війна проти України матиме руйнівні наслідки для економіки росії — глава МВФ
Війна проти України матиме руйнівні наслідки для економіки росії — глава МВФ
Директор-розпорядник МВФ Кристаліна Георгієва заявила, що через війну в Україні економічні перспективи росії після 2023 року є «досить руйнівними».
Про це вона заявила в інтерв’ю CNN.
«Якщо взяти наші прогнози на середньострокову перспективу, вони означають, що економіка росії скоротиться щонайменше на 7%», — сказала Георгієва.
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За її словами, російська економіка з часом постраждає через еміграцію працівників і припинення доступу до технологій, а також запроваджені через розв`язану кремлем війну проти України санкції щодо енергетичної промисловості рф завдадуть збитків.
«Цього року ми думаємо про те, що росії вдалося спрямувати частину своїх продажів нафти за межі ринків Європейського Союзу», — сказала очільниця МВФ, маючи на увазі перенаправлення росією поставок сирої нафти до Китаю та Індії.
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На її думку, це не матиме тривалого впливу на російську економіку.
«Ми не бачимо, щоб росія отримувала якусь вигоду від того, що вона спричинила Україні та собі», — наголосила глава МВФ.
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Зазначається, що після нещодавньої заборони ЄС на імпорт російської сирої нафти та нафтопродуктів, що перевозяться морем, в економіці рф з’явилися ознаки напруги. У понеділок російський уряд повідомив про дефіцит бюджету у 2,58 трильйона рублів (34 мільярди доларів) за січень і лютий порівняно з профіцитом у 415 мільярдів (5,5 мільярда доларів) рублів за той самий період 2022 року. Доходи від нафти та газу впали на 46% порівняно з минулим роком.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Укрінформ
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