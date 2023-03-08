Торгівля Китаю з росією зросла двозначними темпами в січні-лютому — Finance.ua

Торгівля Китаю з росією зросла двозначними темпами в січні-лютому Сьогодні 08:34

Експорт та імпорт Китаю з росією у січні-лютому зріс двозначними темпами порівняно з попереднім роком — Китай напередодні заявив, що має розвивати відносини зі своїм північним сусідом «у все більш турбулентному світі».

Про це пише Reuters із посиланням на китайські митні дані.

Так, китайський експорт до рф підскочив на 19,8% за перші два місяці 2023 року, досягнувши 15 млрд доларів, тоді як попит з боку інших ринків скоротився.

Імпорт із росії зріс на 31,3% — до 18,65 млрд доларів.

«Це призвело до того, що дефіцит торгового балансу другої найбільшої економіки світу з Росією склав близько 3,6 мільярда доларів», — йдеться у повідомленні.

Раніше Reuters писало, що морський імпорт російської нафти в Китай цього місяця досягне рекорду після того, як нафтопереробні заводи скористалися низькими цінами, оскільки внутрішній попит на паливо відновився після зняття жорстких COVID-обмежень.

Міністр закордонних справ КНР Цинь Ган заявив на прес-конференції в кулуарах щорічної парламентської сесії в Пекіні у вівторок, що Китай повинен розвивати свої відносини з Росією, оскільки світ стає все більш турбулентним.

Відповідаючи на питання, чи можливо, що Китай і росія відмовляться від долара США і євро для двосторонньої торгівлі, міністр сказав, що країни повинні використовувати будь-яку валюту, яка є ефективною, безпечною і надійною.

«Валюти не повинні бути козирем для односторонніх санкцій, а тим більше прикриттям для залякування або примусу», — сказав він.

Торгівля Китаю з росією досягла рекордного рівня у 2022 році, коли західні країни запровадили санкції проти росії через її вторгнення в Україну, нагадує Reuters.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

Економічна Правда За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.