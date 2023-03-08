Експорт із ЄС в росію впав до 11-річного мінімуму — Finance.ua
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Експорт із ЄС в росію впав до 11-річного мінімуму

Світ
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Експорт із ЄС в росію впав до 11-річного мінімуму
Експорт із ЄС в росію впав до 11-річного мінімуму
Європейський Союз торік скоротив експорт товарів до росії більш як на третину — до мінімуму з 2012 року.
Про це свідчать дані Євростату.
Експорт товарів з ЄС до росії склав 55,2 мільярда євро, знизившись за рік на 38%.
У Євростаті зазначають, що найбільше впав експорт обладнання та транспортних засобів — на 59%, інших промислових товарів — на 39%. У центробанку росії заявили, що це стало серйозною проблемою для російського бізнесу.
Водночас експорт їжі та напоїв залишився незмінним.
Водночас імпорт із росії до ЄС за 2022 рік становив 203,4 млрд євро. Таким чином, за рік він збільшився на 24% і досяг максимального значення (у 2012 році було 203,6 млрд євро).
Найбільше збільшився імпорт енергоносіїв — на 42%. Причина цього полягає в тому, що напередодні нафтових санкцій країни Євросоюзу різко наростили постачання нафти, значно зріс імпорт російського зрідженого газу.
Порівняно з березнем 2022 року у грудні, коли почали діяти нафтові санкції, сукупний імпорт із Росії одразу скоротився на 53%.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Радіо Свобода
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