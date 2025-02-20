Війна не зупиняє M&A в Україні, але впливає на його пріоритети — Finance.ua

Війна не зупиняє M&A в Україні, але впливає на його пріоритети Сьогодні 17:28

Війна не зупиняє M&A в Україні, але впливає на його пріоритети

У 2024 році у світовому масштабі на ринку злиттів і поглинань укладання угод набирало обертів, оскільки інвестори демонстрували все більшу адаптивність до мінливих економічних умов.

Про це пише KPMG

За перші дев’ять місяців 2024 року було зафіксовано зростання вартості угод на 16% порівняно з тим самим періодом 2023 року, що пояснюється збільшенням відносно більших угод у Сполучених Штатах.

Підвищення загальної активності серед міжнародних інвесторів може дати додатковий імпульс для вхідних інвестицій в Україну серед тих компаній, які мають апетит і передбачення, щоб скористатися можливостями регіонального ринку.

Незважаючи на триваючу війну та пов’язану з нею невизначеність, українські підприємства продемонстрували прагнення до зростання шляхом диверсифікації та міжнародної експансії; підкреслюючи усвідомлення актуальних викликів і демонструючи їхній потенціал навіть в умовах тривалої агресії росії проти України. Такі зусилля як з боку бізнесу, так і з боку держави, щоб заспокоїти іноземних інвесторів і зміцнити впевненість у завтрашньому дні як ринку (і країни в цілому), будуть вирішальними для залучення подальших інвестицій.

На тлі помірного відновлення економіки, коли зростання ВВП досягло приблизно 3,6%, на ринку злиттів і поглинань спостерігається певна відносна стабільність щодо активності угод, із загальним обсягом угод, який дорівнює 2023 року (49 угод), а розкрита загальна вартість угод становить приблизно 1,1 млрд доларів США.

Такі результати були б неможливими без всебічної міжнародної підтримки, яка відіграла ключову роль у збереженні економічної стабільності та довіри в Україні.

Основні пакети фінансової допомоги в поєднанні з новими рамками, такими як заходи щодо заохочення ефективних програм страхування від воєнних ризиків, були спрямовані на сприяння більш безпечному інвестиційному середовищу.

У поєднанні з приватизаційними зусиллями в Україні, які забезпечили рекордні доходи в 12 мільярдів гривень (300 мільйонів доларів США) у 2024 році, підкреслюється, що уряд України прагне залучати стратегічні інвестиції в майбутньому.

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