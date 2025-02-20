Війна не зупиняє M&A в Україні, але впливає на його пріоритети — Finance.ua
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Війна не зупиняє M&A в Україні, але впливає на його пріоритети

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Війна не зупиняє M&A в Україні, але впливає на його пріоритети
Війна не зупиняє M&A в Україні, але впливає на його пріоритети
У 2024 році у світовому масштабі на ринку злиттів і поглинань укладання угод набирало обертів, оскільки інвестори демонстрували все більшу адаптивність до мінливих економічних умов.
Про це пише KPMG.
KPMG в Україні: світові тренди M&A в енергетичному секторі
За перші дев’ять місяців 2024 року було зафіксовано зростання вартості угод на 16% порівняно з тим самим періодом 2023 року, що пояснюється збільшенням відносно більших угод у Сполучених Штатах.
Підвищення загальної активності серед міжнародних інвесторів може дати додатковий імпульс для вхідних інвестицій в Україну серед тих компаній, які мають апетит і передбачення, щоб скористатися можливостями регіонального ринку.
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Незважаючи на триваючу війну та пов’язану з нею невизначеність, українські підприємства продемонстрували прагнення до зростання шляхом диверсифікації та міжнародної експансії; підкреслюючи усвідомлення актуальних викликів і демонструючи їхній потенціал навіть в умовах тривалої агресії росії проти України. Такі зусилля як з боку бізнесу, так і з боку держави, щоб заспокоїти іноземних інвесторів і зміцнити впевненість у завтрашньому дні як ринку (і країни в цілому), будуть вирішальними для залучення подальших інвестицій.
На тлі помірного відновлення економіки, коли зростання ВВП досягло приблизно 3,6%, на ринку злиттів і поглинань спостерігається певна відносна стабільність щодо активності угод, із загальним обсягом угод, який дорівнює 2023 року (49 угод), а розкрита загальна вартість угод становить приблизно 1,1 млрд доларів США.
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Такі результати були б неможливими без всебічної міжнародної підтримки, яка відіграла ключову роль у збереженні економічної стабільності та довіри в Україні.
Основні пакети фінансової допомоги в поєднанні з новими рамками, такими як заходи щодо заохочення ефективних програм страхування від воєнних ризиків, були спрямовані на сприяння більш безпечному інвестиційному середовищу.
У поєднанні з приватизаційними зусиллями в Україні, які забезпечили рекордні доходи в 12 мільярдів гривень (300 мільйонів доларів США) у 2024 році, підкреслюється, що уряд України прагне залучати стратегічні інвестиції в майбутньому.
За матеріалами:
Finance.ua
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