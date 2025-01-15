Вісім країн, включно з Україною, приєдналися до санкцій ЄС проти білорусі — Finance.ua

Вісім країн, включно з Україною, приєдналися до санкцій ЄС проти білорусі Сьогодні 09:45 — Світ

Вісім країн, включно з Україною, приєдналися до санкцій ЄС проти білорусі

Низка країн приєдналася до санкцій Євросоюзу стосовно білорусі, повідомила Рада ЄС у вівторок.

У повідомленні на сайті Ради ЄС зазначено, що йдеться про обмежувальні заходи, запроваджені 16 грудня 2024 року стосовно 26 білоруських громадян і двох юросіб.

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«Албанія, Боснія і Герцеговина, Ісландія, Ліхтенштейн, Чорногорія, Північна Македонія, Норвегія та Україна приєднуються до цього рішення Ради ЄС. Вони забезпечать відповідність своєї національної політики цьому рішенню», — наголошується в повідомленні.

«Європейський Союз бере до відома це зобов’язання і вітає його», — додає Рада ЄС.

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Як повідомлялося, 16 грудня 2024 року Євросоюз запровадив санкції стосовно гендиректора ВАТ «Білоруськалій» Андрія Рибакова, двох білоруських логістичних компаній — ТОВ «Рузекспедиція» і ТОВ «Влате Логістик» і власників цих компаній, деяких інших білоруських бізнесменів, а також представників судової та пенітенціарної системи білорусі.

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