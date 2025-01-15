Вісім країн, включно з Україною, приєдналися до санкцій ЄС проти білорусі — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Вісім країн, включно з Україною, приєдналися до санкцій ЄС проти білорусі

Світ
22
Вісім країн, включно з Україною, приєдналися до санкцій ЄС проти білорусі
Вісім країн, включно з Україною, приєдналися до санкцій ЄС проти білорусі
Низка країн приєдналася до санкцій Євросоюзу стосовно білорусі, повідомила Рада ЄС у вівторок.
У повідомленні на сайті Ради ЄС зазначено, що йдеться про обмежувальні заходи, запроваджені 16 грудня 2024 року стосовно 26 білоруських громадян і двох юросіб.
Читайте також
«Албанія, Боснія і Герцеговина, Ісландія, Ліхтенштейн, Чорногорія, Північна Македонія, Норвегія та Україна приєднуються до цього рішення Ради ЄС. Вони забезпечать відповідність своєї національної політики цьому рішенню», — наголошується в повідомленні.
«Європейський Союз бере до відома це зобов’язання і вітає його», — додає Рада ЄС.
Читайте також
Як повідомлялося, 16 грудня 2024 року Євросоюз запровадив санкції стосовно гендиректора ВАТ «Білоруськалій» Андрія Рибакова, двох білоруських логістичних компаній — ТОВ «Рузекспедиція» і ТОВ «Влате Логістик» і власників цих компаній, деяких інших білоруських бізнесменів, а також представників судової та пенітенціарної системи білорусі.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.