Visa розширила впровадження стейблкоїнів — Finance.ua

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Visa розширила впровадження стейблкоїнів

Фінтех і Картки
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Visa розширила впровадження стейблкоїнів
Visa розширила впровадження стейблкоїнів
Компанія Visa повідомила про розвиток своєї платформи цифрових розрахунків. Тепер вона активніше впроваджує стейблкоїни в регіоні Центральної та Східної Європи, Близького Сходу та Африки (CEMEA). Водночас оголошено про партнерство з фінтех-компанією Yellow Card, яка працює в Африці.
У Visa зазначають, що платіжний ландшафт стрімко змінюється, і стейблкоїни стають перспективним інструментом для швидших і доступніших цифрових розрахунків.
«Ми вважаємо, що у 2025 році кожна установа, яка здійснює перекази коштів, повинна мати стратегію щодо стейблкоїнів. Оскільки все більше учасників платіжної екосистеми вивчають можливості цієї потужної нової технології, Visa готова допомогти нашим партнерам пройти крізь цю трансформацію, забезпечуючи масштаби, довіру та інновації, необхідні для побудови глобальної платіжної інфраструктури наступного покоління», — заявив Ґодфрі Салліван (Godfrey Sullivan), старший віцепрезидент Visa та керівник відділу продуктів та рішень у регіоні CEMEA.

Курс криптовалют до долара 💵

Компанія модернізує інфраструктуру для таких платежів, щоб забезпечити ефективніші транскордонні трансакції в доларах США на основі блокчейн-технологій. Це дозволить скоротити витрати, поліпшити управління ліквідністю та забезпечити безперервність розрахунків включно з вихідними та святами.
Ще у 2023 році Visa стала однією з перших глобальних платіжних систем, яка провела пілотний проєкт розрахунків у стейблкоїнах. У його межах компанія почала використовувати криптовалюту USDC, прив’язану до курсу долара США. За цей час клієнти Visa вже здійснили розрахунки на понад 225 мільйонів доларів.
Для подальшого розширення можливостей Visa уклала партнерство з компанією Yellow Card — одним із провідних африканських гравців на фінтех-ринку. У рамках співпраці планується дослідження застосування стейблкоїнів для покращення трансакцій у країнах, де працює Yellow Card.
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Компанії також тестуватимуть інтеграцію з платформою Visa Direct, яка забезпечує перекази коштів у понад 190 країнах. Це має допомогти оптимізувати казначейські операції, зробити розрахунки простішими та безпечнішими.
Нагадаємо, сенат США 17 червня схвалив законопроєкт GENIUS Act, який створює вперше в історії федеральну регуляторну базу для стейблкоїнів — криптовалют, прив’язаних до долара США. Законопроєкт зобов’язує емітентів забезпечувати токени ліквідними активами — доларами США чи короткостроковими держоблігаціями, а також щомісячно публікувати структуру резервів. Це, як очікується, підвищить прозорість і довіру до ринку цифрових активів.
За матеріалами:
Finance.ua
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