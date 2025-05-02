Visa представила ШІ-агентів для онлайн-покупок — Finance.ua

Visa представила ШІ-агентів для онлайн-покупок Сьогодні 18:00 — Фінтех і Картки

Visa представила ШІ-агентів для онлайн-покупок

Компанія Visa презентувала програму Visa Intelligent Commerce, яка дозволяє штучному інтелекту (ШІ) знаходити та купувати товари. Передбачається, що розробники, які створюють ШІ-агентів для комерції, отримають доступ до платіжної мережі Visa.

Про це йдеться у пресрелізі компанії.

Visa заявила, що адаптує свої інфраструктуру, стандарти та можливості для комерції на основі ШІ. Незабаром споживачі зможуть через платформи штучного інтелекту доручати ШІ-агентам використовувати дані їхніх карток Visa (на сьогодні їх 4,8 млрд) для будь-якого платіжного сценарію в будь-якій торговій точці, яка приймає цифрові оплати.

Щоб розвивати комерцію на основі ШІ з необхідною швидкістю та масштабами, компанія співпрацює з популярними ШІ-платформами та брендами: Anthropic, IBM, Microsoft, Mistral AI, OpenAI, Perplexity, Stripe та Samsung.

«ШІ-агенти мають колосальний потенціал у комерції: від оптимізації рутинних покупок, як-от замовлення продуктів, до складніших завдань, що передбачають пошук і ухвалення рішень, наприклад, бронювання столика в ресторані, куди важко потрапити, або квитка на концерт», — зазначив Джек Форестелл, директор з продуктів та стратегії Visa.

Що таке Visa Intelligent Commerce

Картки, готові до використання ШІ. Картки замінюються на токенізовані цифрові реквізити. Ці реквізити підтверджують, що обраний споживачем агент має право діяти від його імені, додаючи до комерції на основі ШІ елемент перевірки особистості. Тільки споживач може дати агенту вказівки, що робити й коли активувати платіжні реквізити.

Персоналізація на основі ШІ. Усе перебуває під контролем споживача. Споживачі з власної згоди діляться основними відомостями про витрати та покупки з картки Visa, щоб покращити роботу агента та персоналізувати рекомендації товарів.

Прості та безпечні платежі на основі ШІ. Споживач легко встановлює ліміти та умови витрат, надаючи чіткі інструкції для транзакцій, які здійснює агент. «Сигнал» про покупку передається Visa в режимі реального часу, що дозволяє компанії здійснювати контроль за транзакціями та допомагати з вирішенням спорів.

Visa продовжує впроваджувати нові функції для розвитку своєї платіжної мережі. Компанія підтримує криптовалютні транзакції, зокрема через картки, прив’язані до стейблкоїнів, а також розвиває розрахунки та програмовані гроші.

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У співпраці з Bridge, дочірньою компанією Stripe, Visa розробляє картковий продукт, який дозволяє фінтех-розробникам випускати картки, прив’язані до стейблкоїнів, у кількох країнах через єдину API-інтеграцію.

У 2024 році Visa представила Flex Credential — платіжну картку, яка підтримує перемикання між різними способами оплати: дебет, кредит, BNPL («купи зараз, заплати пізніше»).

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