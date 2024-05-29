Visa змінює концепцію платіжних карток — Finance.ua

Visa змінює концепцію платіжних карток Сьогодні 11:13 — Фінтех і Картки

Visa змінює концепцію платіжних карток

На щорічному Visa Payments Forum, що охоплює регіон Центральної та Східної Європи, Близького Сходу та Африки, Visa представила нові продукти та послуги.

Як повідомили у пресслужбі, Visa представила пакет нових інноваційних рішень, які підтримують цифрову ідентифікацію, безшовну онлайн-оплату, гнучкі платежі, приймання електронних платежів мікропідприємцями і захист платежів з рахунку на рахунок.

Крім того, компанія презентувала Visa Pay, нову платформу формату «платежі як послуга» (payments-as-a-service), розроблену для регіону Центральної та Східної Європи, Близького Сходу і Африки, яка забезпечує орієнтований на мобільні пристрої досвід цифрових платежів і взаємосумісних грошових переказів.

Серед можливостей, інтегрованих у Visa Pay, — цифрова емісія, ініціювання платежів, оплата в один доторк (tap-to-pay), запобігання шахрайству та управління ризиками, токенізація, платформи гаманців і обробка платежів емітентом через партнера.

Також представлено технологію гнучких облікових даних Visa Flexible Credential, яка дозволить одному картковому продукту перемикатися між методами оплати, надаючи споживачам право вибору. Держателі карток зможуть встановлювати параметри або вибирати, що вони використовуватимуть: дебетову картку, кредитні кошти, оплату частинами, бонусні бали або платіж в іншій валюті. Технологія Visa Flexible Credential буде доступна в регіоні CEMEA найближчими місяцями.

Visa розробляє нові способи здійснення електронних оплат для фізичних та віртуальних карток. Цьогоріч для всіх торговців стануть доступні такі нові способи здійснення та отримання платежів на мобільних пристроях:

Push-платежі через USSD: цифрові платежі через телефон із будь-яким функціоналом;

приймання платежів мікропідприємцями: грошові перекази від споживача торговцю через смартфон;

Tap to Phone: перетворення будь-якого пристрою на платіжний термінал і здійснення оплат в один доторк карткою або гаджетом, до якого прив’язаний цифровий рахунок (технологія вже доступна в Україні для смартфонів на базі Android та iOS).

FastIdentity Online (FIDO) — інструмент Visa Payment Passkey Service дає змогу підтвердити особу споживача та надати дозвіл на проведення онлайн-платежу за допомогою швидкого сканування його чи її біометричних даних, наприклад, обличчя чи відбитка пальця.

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Visa впроваджує сервіс Click to Pay, щоб забезпечити більш безшовний і безпечний процес оплати в широкому масштабі. Споживачам будуть потрібні лише електронна пошта, номер телефону або Visa Payment Passkey, щоб сплачувати онлайн.

Visa Protect — сервіс для платежів з рахунку на рахунок, який виявляє 60% випадків шахрайства з платежами в режимі реального часу. Інструмент Visa Protect для платежів з рахунку на рахунок буде доступний в регіоні CEMEA найближчими місяцями.

До речі, портал Finance.ua давно аналізує пропозиції щодо карток в Україні. Щоб допомогти вам з вибором картки онлайн, у нас на сайті працює спеціальний сервіс. З його допомогою можна швидко і комфортно вибрати необхідний саме вам «пластик».

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