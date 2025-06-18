Сенат США ухвалив законопроєкт про стейблкоїни — Finance.ua

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Сенат США ухвалив законопроєкт про стейблкоїни

Криптовалюта
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Сенат США ухвалив законопроєкт про стейблкоїни
Сенат США ухвалив законопроєкт про стейблкоїни
Сенат США 17 червня схвалив законопроєкт GENIUS Act, який створює вперше в історії федеральну регуляторну базу для стейблкоїнів — криптовалют, прив’язаних до долара США.
Про це пише Reuters.
Документ підтримали 68 сенаторів, 30 проголосували проти. Тепер його має ухвалити Палата представників, після чого він буде переданий президенту Дональду Трампу на підпис.

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Законопроєкт зобов’язує емітентів забезпечувати токени ліквідними активами — доларами США чи короткостроковими держоблігаціями, а також щомісячно публікувати структуру резервів. Це, як очікується, підвищить прозорість і довіру до ринку цифрових активів.
Криптоіндустрія лобіювала прийняття такого закону роками, витративши понад $119 млн на підтримку кандидатів, що просували інтереси сектора.
Президент Трамп, який раніше отримував значну підтримку від криптоспільноти, заявив, що стейблкоїн-законопроєкт має бути ухвалений до серпня.
Втім, деякі демократи, зокрема сенаторка Елізабет Воррен, розкритикували ініціативу, заявивши, що вона недостатньо захищає від відмивання коштів та дозволяє техгігантам і іноземним емітентам випускати власні токени.
За матеріалами:
suspilne.media
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