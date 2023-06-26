Virgin Galactic залучила $300 млн і планує зібрати ще $400 млн — Finance.ua
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Virgin Galactic залучила $300 млн і планує зібрати ще $400 млн

Фондовий ринок
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Virgin Galactic залучила $300 млн і планує зібрати ще $400 млн
Virgin Galactic залучила $300 млн і планує зібрати ще $400 млн
Virgin Galactic успішно залучила $300 млн шляхом розміщення звичайних акцій і планує зібрати ще $400 млн.
Як повідомляє CNBC, всі кошти компанія планує направити на розробку та розширення парку своїх космічних кораблів для космічного туризму.
Virgin Galactic успішно залучила $300 млн шляхом ринкового розміщення звичайних акцій. Тепер компанія космічного туризму має на меті залучити додаткові $400 млн шляхом подальшого розміщення акцій, оскільки вона прагне профінансувати розвиток і розширення свого парку космічних кораблів.
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Компанія відкрила перший збір коштів 4 серпня, заявивши тоді, що кошти «будуть використані для загальних корпоративних цілей, включаючи оборотний капітал, загальні та адміністративні питання, розвиток парку космічних кораблів та іншої інфраструктури для масштабування комерційних операцій».
Наразі в компанії є єдиний літак-носій VMS Eve та один космічний корабель VSS Unity, які, відповідно до заяв самої Virgin Galactic, можуть виконувати польоти раз на місяць.
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На кінець першого кварталу Virgin Galactic мала готівку та цінні папери на загальну суму $874 млн. Розміщення звичайних акцій є способом запобігти дефіциту грошових коштів, поки космічні кораблі компанії не почнуть літати в регулярні рейси.
У червні 2023 стало відомо, що після багатьох років випробувань Virgin Galactic нарешті розпочинає комерційні космічні польоти, перший з яких відбудеться вже 27 червня. Після початкових запусків компанія планує перейти на щомісячні рейси та працювати з резервом власників квитків.
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Поки що перспективи компанії виглядають досить переконливо, хоч і все ще неоднозначно. Якщо Virgin Galactic успішно проведе наукову місію Galactic 01 та Galactic 02, яка стане першим справжнім приватним польотом астронавтів, то, найімовірніше, компанія зможе вийти на стабільний прибуток та розширення свого парку космічних кораблів. Якщо ці запуски виявляться невдалими — компанію може чекати провал.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Ain.Ua
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