Virgin Galactic оголосила дати, коли планує здійснити свій перший комерційний політ у космос — Finance.ua

Virgin Galactic оголосила дати, коли планує здійснити свій перший комерційний політ у космос 19.06.2023, 00:34 — Фондовий ринок

Virgin Galactic оголосила дати, коли планує здійснити свій перший комерційний політ у космос

Компанія Virgin Galactic мільярдера Річарда Бренсона планує здійснити свій перший комерційний пасажирський політ у космос у період із 27 по 30 червня.

Про це пише Bloomberg.

Саме в ці дати буде вікно запуску для космічного літака VSS Unity — він стартуватиме з космопорту Америка в Нью-Мексико.

До складу місії під назвою Galactic 01 ввійдуть спеціалісти з Військово-повітряних сил та Національної дослідницької ради Італії, які проводитимуть експерименти в умовах мікрогравітації.

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Цей політ ознаменує початок комерційної діяльності Virgin Galactic після численних затримок і відкриє шлях для сотень космічних туристів, які раніше придбали квитки за шестизначні суми в доларах, щоб нарешті літати на кораблях компанії.

Virgin Galactic планує відправити другий комерційний рейс Galactic 02 на початку серпня. Компанія заявила, що надалі сподівається виконувати місії щомісяця.

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Екіпаж Galactic 02 ще не оголошено, але в Virgin Galactic натякнули, що місія може нарешті перевезти туристів, які внесли початкові суми за місця ще кілька років тому.

Як пише Bloomberg, комерційний дебют «відкриє двері» для приблизно 800 людей, котрі вже забронювали місця для польотів.

Компанія планувала комерційну діяльність відтоді, як у липні 2021 року відправила у космос свого засновника Річарда Бренсона. Однак початок неодноразово відкладали, модернізуючи літальні апарати. Наразі Virgin Galactic здійснила п’ять запусків VSS Unity у космос і назад.

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