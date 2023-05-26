Virgin Galactic здійснила п'ятий тестовий політ у космос — Finance.ua
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Virgin Galactic здійснила п'ятий тестовий політ у космос

Світ
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Virgin Galactic здійснила п'ятий тестовий політ у космос
Virgin Galactic здійснила п'ятий тестовий політ у космос
Компанія Virgin Galactic успішно здійснила п’ятий тестовий космічний політ.
Про це повідомляє Mail Online, передає Укрінформ.
Літак VMS Eve, носій космічного корабля VSS Unity з екіпажем на борту, вилетів із космодрому Virgin Galactic America в Нью-Мексико.
Він підняв космічний апарат на висоту 13 кілометрів, після чого VSS Unity, від'єднавшись, запустив двигун і піднявся на висоту понад 80 кілометрів, що вважається межею космосу.
VSS Unity завис на висоті 87 кілометрів над поверхнею Землі протягом трьох хвилин, упродовж яких люди на його борту перебували у стані невагомості.
Загальна тривалість польоту становила 90 хвилин.
Місія Unity 25 є фінальним тестовим польотом перед першим комерційним рейсом компанії, який відбудеться наприкінці червня. Надалі компанія сподівається здійснювати такі польоти приблизно щомісяця.
За матеріалами:
Укрінформ
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