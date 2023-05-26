Virgin Galactic здійснила п'ятий тестовий політ у космос — Finance.ua

Virgin Galactic здійснила п'ятий тестовий політ у космос Сьогодні 21:22 — Світ

Virgin Galactic здійснила п'ятий тестовий політ у космос

Компанія Virgin Galactic успішно здійснила п’ятий тестовий космічний політ.

Про це повідомляє Mail Online , передає Укрінформ.

Літак VMS Eve, носій космічного корабля VSS Unity з екіпажем на борту, вилетів із космодрому Virgin Galactic America в Нью-Мексико.

Він підняв космічний апарат на висоту 13 кілометрів, після чого VSS Unity, від'єднавшись, запустив двигун і піднявся на висоту понад 80 кілометрів, що вважається межею космосу.

VSS Unity завис на висоті 87 кілометрів над поверхнею Землі протягом трьох хвилин, упродовж яких люди на його борту перебували у стані невагомості.

Загальна тривалість польоту становила 90 хвилин.

Місія Unity 25 є фінальним тестовим польотом перед першим комерційним рейсом компанії, який відбудеться наприкінці червня. Надалі компанія сподівається здійснювати такі польоти приблизно щомісяця.

Укрінформ За матеріалами:

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