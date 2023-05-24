Virgin Orbit мільярдера Річарда Бренсона продає активи та припиняє діяльність — Finance.ua

Virgin Orbit мільярдера Річарда Бренсона продає активи та припиняє діяльність Сьогодні 18:30 — Фондовий ринок

Virgin Orbit мільярдера Річарда Бренсона продає активи та припиняє діяльність

Збанкрутіла компанія Річарда Бренсона з запуску супутників Virgin Orbit оголосила, що назавжди закривається після продажу своїх активів на загальну суму близько 36,4 мільйона доларів.

Про це пише Reuters.

Зазначається, що Virgin Orbit продала на аукціоні активи чотирьом компаніям і припиняє діяльність.

Серед проданих активів — штаб-квартира у Лонг-Біч у Каліфорнії, обладнання, літак Cosmic Girl. Непроданими залишаються близько шести ракет на різних стадіях виробництва та інтелектуальна власність Virgin Orbit.

Зазначається, що компанія з виробництва малих ракет Rocket Lab стала власником активів збанкрутілої Virgin Orbit на 16 мільйонів доларів.

Договір купівлі-продажу включає в себе машини та обладнання, які використовувалися для виробництва флагманських ракет LauncherOne Virgin Orbit. Угоду має схвалити суд у справах про банкрутство під час слухання.

Основний стартовий майданчик Virgin Orbit у пустелі Мохаве в Каліфорнії буде продано стартапу ракетних двигунів і космічних апаратів Launcher Inc.

«Сукупні надходження були визначені на жорсткому та конкурентному аукціоні, який максимізує цінність майна та мінімізує тривалість реструктуризації компанії. Спадщина Virgin Orbit у космічній галузі назавжди залишиться в пам’яті», — йдеться в заяві Virgin Orbit.

Заснована мільярдером Бренсоном для відправки невеликих супутників у космос Virgin Orbit звільнила 85% із близько 750 співробітників у березні та подала заяву про банкрутство на початку квітня після того, як компанія не могла отримати довгострокове фінансування після невдалого запуску ракет з Британії в січні.

Більшість із приблизно 100 співробітників, які залишилися в компанії через процедуру банкрутства, будуть звільнені протягом наступного тижня.

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