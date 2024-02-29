Відшкодувати €2,1 млрд: на Google подали до суду понад 30 європейських медіакомпаній — Finance.ua

Відшкодувати €2,1 млрд: на Google подали до суду понад 30 європейських медіакомпаній Сьогодні 22:11 — Технології&Авто

Відшкодувати €2,1 млрд: на Google подали до суду понад 30 європейських медіакомпаній

Понад 30 медіакомпаній із 17 європейських країн подали позов проти корпорації Google з вимогою відшкодувати їм 2,1 млрд євро.

Про це пише Wall Street Journal.

Позивачі, серед яких німецький медіагігант Axel Springer, який володіє такими виданнями як Bild, Die Welt, Business Insider, Politico та Fakt, стверджують, що вони зазнали збитків через зменшення конкуренції на ринку рекламних технологій.

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«Якби Google не зловживав своїм панівним становищем, медіакомпанії отримували б значно вищі доходи від реклами та платили б нижчі комісії за рекламні технічні послуги», — йдеться в заяві, яку цитує Politico.

Коаліція компаній посилається на домовленість 2021 року між Google і французькими антимонопольними регуляторами, згідно з якою корпорація погодилася виплатити майже 270 млн доларів штрафу та внести певні зміни у свою рекламну систему та практику.

Тоді регулятори заявили, що Google використав свою монопольну позицію, щоб завдати шкоди видавцям та іншим продавцям реклами.

Юридичний директор Google Олівер Бетелл заявив, що компанія працює з видавцями по всій Європі, а її інструменти допомагають вебсайтам монетизувати вміст і охоплювати нових клієнтів.

«Цей позов є спекулятивним і опортуністичним. Ми будемо протистояти цьому рішуче, спираючись на факти», — сказав Бетелл.

Позов розглядатимуть у нідерландському суді. Компанії пояснили, що вирішили об'єднати свої вимоги, щоб уникнути кількох позовів у різних країнах.

Орган Європейського Союзу з контролю за конкуренцією перевіряє Google з 2021 року. Раніше він досліджував можливу монополію корпорації в службі пошуку та програмному забезпеченні для мобільних телефонів, стягнувши понад 8 млрд євро штрафів.

У червні 2023 року Європейська комісія висунула проти Google антимонопольні звинувачення через його рекламний бізнес.

hromadske За матеріалами:

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