Мільйони власників iPhone мають право отримати $349 від Apple: у всьому винен брак — Finance.ua

Мільйони власників iPhone мають право отримати $349 від Apple: у всьому винен брак Сьогодні 06:21 — Технології&Авто

Мільйони власників iPhone мають право отримати $349 від Apple: у всьому винен брак

Apple збирається виплатити 35 млн доларів для врегулювання колективного позову в США. Це означає, що користувачі iPhone матимуть право на отримання до 349 доларів від технологічного гіганта, але за однієї умови, передає The Sun.

Якщо ви є податковим резидентом США (податковим резидентом у США є американські громадяни (навіть якщо вони не проживають у країні багато років), володарі грін-карти і міграційного статусу permanent resident (навіть якщо вони не живуть у США, — ред.) та володієте iPhone 7 або iPhone 7 Plus, то ви можете отримати виплату від Apple.

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На компанію подали до суду через те, що в деяких пристроях було виявлено дефектні чіпи, внаслідок чого виникали проблеми зі звуком. Власникам пошкоджених iPhone довелося лагодити смартфони за власні кошти. Якщо ви зіткнулися з такою проблемою, то ви отримаєте від виробника електронного листа з повідомленням про компенсацію.

Відомо, що на компенсацію можуть претендувати ті податкові резиденти США, які придбали iPhone 7 або 7 Plus у період з 16 вересня 2016 року до 3 січня 2023 року, і в цей же період повідомили Apple про будь-які проблеми зі звуком.

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Однак якщо ви зіткнулися з вищевказаною проблемою, але не отримали електронного листа від Apple, ви можете звернутися до компанії самі і дізнатися про те, чи можете ви претендувати на компенсацію, чи ні. Для цього необхідно написати за адресою info@smartphoneaudiosettlement.com

Як пише MacRumors, власникам смартфонів, які отримали електронного листа про врегулювання спору, потрібно буде відповісти і підтвердити, в який спосіб ви хочете отримувати оплату. Відповісти потрібно до 3 червня. Згідно з пропонованою угодою, яка потребує схвалення суду Каліфорнії 18 липня, ті, хто заплатив Apple за ремонт дефектних iPhone зі своєї кишені, можуть отримати 349 доларів, а інші — до 125 доларів.

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