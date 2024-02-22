Apple заявила, що збільшила термін служби акумулятора iPhone 15 вдвічі — Finance.ua

Apple заявила, що збільшила термін служби акумулятора iPhone 15 вдвічі 22.02.2024, 00:32 — Технології&Авто

Apple заявила, що збільшила термін служби акумулятора iPhone 15 вдвічі

Apple заявила, що батарея iPhone 15 має вдвічі більший термін служби, ніж було обіцяно. За словами представників компанії, їхні новітні iPhone можуть зберігати 80% початкової ємності акумулятора після 1000 циклів заряджання без жодних оновлень апаратного чи програмного забезпечення. Не випадково, що ця зміна з’явилася перед майбутнім оновленням правил ЄС, які визначатимуть енергетичний клас для довговічності акумуляторів телефонів.

До цього моменту в документах онлайн-підтримки Apple зазначалося, що батареї iPhone зберігають 80% свого початкового повного заряду після 500 циклів. Але після того, як компанія повторно протестувала довготривалу роботу акумуляторів у своїх смартфонах 2023 року — iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro та 15 Pro Max — вона виявила, що вони можуть зберігати 80% ємності після щонайменше 1000 циклів.

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Компанія повідомила, що найближчим часом оновить документи з підтримки, щоб зафіксувати нову оцінку.

Apple заявляє, що тестування включало заряджання та розряджання акумуляторів 1000 разів за певних умов, а також набір тестів, що відображають найпоширеніші випадки використання. Що стосується того, що оцінка подвоїлася без будь-яких фізичних або програмних змін, компанія пояснює це постійним вдосконаленням компонентів акумулятора та управління енергоспоживанням в iOS.

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Для попередніх поколінь iPhone початкова оцінка збереження 80% ємності після 500 циклів заряджання залишилася в силі - принаймні, поки що. Apple заявила, що вивчає, чи потрібно оновлювати оцінки для старих моделей.

Починаючи з червня 2025 року, виробникам смартфонів і планшетів, які ведуть бізнес в ЄС, буде присвоюватися клас (від A до G), що вказує на їхню енергоефективність, довговічність акумулятора, захист від пилу і води та стійкість до випадкових падінь. Частина оцінки, що стосується довговічності акумулятора, вимагає щонайменше 800 циклів заряджання зі збереженням щонайменше 80% початкової ємності.

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Для тривалого терміну служби акумулятора Apple рекомендує тримати телефон при температурі приблизно 17−22°C, коли це можливо. Вам також не слід заряджати або залишати телефон у спекотному середовищі (35°C і вище) та варто уникати тривалого перебування під прямими сонячними променями. Крім того, якщо ви зберігаєте старий iPhone протягом тривалого часу, краще залишити його наполовину зарядженим.

Також Apple незабаром перенесе один з найважливіших показників заряду акумулятора вашого телефону в іншу частину налаштувань iOS. Починаючи з iOS 17.4, кількість циклів заряду акумулятора переміститься в розділ «Стан акумулятора» (в «Налаштуваннях» > «Батарея»). Техногігант запровадив підрахунок циклів заряду акумулятора у своєму мобільному програмному забезпеченні в iOS 17, яка була випущена минулої осені.

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