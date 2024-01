Apple хоче співпрацювати з видавцями для навчання ШІ — Finance.ua

Apple хоче співпрацювати з видавцями для навчання ШІ Сьогодні 02:49 — Технології&Авто

Apple звернулася до кількох великих видавців з пропозицією укласти угоди, які б дозволили компанії з Купертіно навчати генеративні системи штучного інтелекту на новинному контенті.

Про це повідомляє The New York Times.

Apple прагне укласти багаторічні угоди і звернулася до Condé Nast, NBC News та IAC. Серед видань Condé Nast — Vogue, Wired, Vanity Fair, Ars Technica, Glamour, The New Yorker, GQ та інші, а IAC володіє такими виданнями, як People, The Spruce, Serious Eats, Martha Stewart Living, Real Simple, Entertainment Weekly та Better Homes & Gardens.

Запропоновані угоди коштують щонайменше 50 мільйонів доларів і дозволять Apple ліцензувати архіви новинних статей. За даними The New York Times, деякі видавці «прохолодно» поставилися до пропозиції Apple. Кажуть, що умови Apple є «надто експансивними», а сама компанія не дає чітких пояснень щодо того, як вона застосовуватиме генеративний ШІ до новин.

Інші видавці були «оптимістично налаштовані» щодо потенційного партнерства і були задоволені тим, що Apple попросила використовувати їхній контент, а не просто навчати генеративні моделі на опублікованих новинах без дозволу, як це робили інші компанії, що займаються АІ.

Численні чутки свідчать про те, що Apple працює понаднормово, щоб наздогнати своїх конкурентів у сфері генеративного ШІ: компанія тестує чат-бот «AppleGPT» і планує нові функції ШІ в iOS 18.

Microsoft, Google і Meta включили генеративний ШІ у свої продукти протягом останнього року, а це означає, що Apple відстає, коли справа доходить до технології ШІ. ChatGPT, найпопулярніший чат-бот від OpenAI, був навчений на величезній кількості даних, які включають книги, статті та веб-сторінки.

На додаток до проблем з авторськими правами, які виникають при широкому вилученні інтернет-контенту, ChatGPT іноді критикують за точність інформації, яку він іноді видає на поверхню. Навчивши модель штучного інтелекту на більш адаптованому наборі інформації, Apple може отримати більш надійний продукт. Кажуть, що Apple також планує включити функції генеративного ШІ в усі свої додатки, тому модель, яка отримує контент з новинних джерел, може бути додана в Apple News.

New York Times пише, що керівники Apple «обговорювали», як отримати дані, необхідні для продуктів генеративного ШІ. Apple не хотіла отримувати інформацію з інтернету через свою орієнтацію на конфіденційність, тому угоди з видавцями новин є альтернативою.

iTechua

