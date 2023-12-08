Apple перейде на акумулятори для iPhone індійського виробництва — Finance.ua

Apple перейде на акумулятори для iPhone індійського виробництва Вчора 02:26 — Технології&Авто

Apple перейде на акумулятори для iPhone індійського виробництва

Американська Apple Inc. переходить на акумулятори для iPhone індійського виробництва замість китайського.

Про це пише Financial Times із посиланням на кілька джерел у галузі.

Компанія хоче, щоб акумулятори для iPhone останнього покоління вироблялися в Індії в межах дій Apple з диверсифікації глобального ланцюжка поставок і виведення виробництва з Китаю.

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Компанія поінформувала постачальників комплектуючих про свою перевагу купувати батареї для майбутнього iPhone 16 на індійських заводах, повідомили джерела. За їхніми даними, виробникам акумуляторів, таким як китайська компанія Desay, було запропоновано відкрити нові підприємства в Індії, а тайванській Simplo Technology було запропоновано збільшити виробництво в Індії для майбутніх замовлень.

«Якщо з поставками акумуляторів для iPhone 16 все піде добре, Apple планує перенести більше виробництва для iPhone в Індію», — сказав один із людей, близьких до компанії.

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Уряд Індії цього тижня повідомив, що TDK (японський постачальник Apple) створює завод площею 180 акрів у штаті Хар’яна для виробництва акумуляторних елементів, які будуть використовуватися в iPhone індійського виробництва. У TDK заявили, що «почали будівництво заводу в Індії з виробництва акумуляторів» і планують ввести його в експлуатацію у 2025 році.

Такі компанії, як Desay і Simplo, упаковують батареї, що випускаються TDK та іншими виробниками, в модулі і відправляють їх збирачам, таким як Foxconn.

Apple випускає останній iPhone 15 в Індії та КНР на заводах тайванських контрактних виробників Foxconn, Pegatron і Wistron.

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