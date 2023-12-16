Apple спростить лінійку iPad у 2024 році — Finance.ua

Apple спростить лінійку iPad у 2024 році Сьогодні 02:25 — Технології&Авто

Apple спростить лінійку iPad у 2024 році

Apple планує переробити лінійку iPad у спробах спростити вибір та підняти продажі.

Про це розповів колумніст Bloomberg Марк Гурман у новому випуску розсилки Power On.

Зміни напрошувалися вже давно. Якщо 10 років тому Apple продавала всього два планшети, більші і менші, то зараз у продажу відразу п’ять моделей: iPad Pro, iPad Air, iPad mini, а також базовий iPad 9-го та 10-го поколінь.

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При цьому Air та Pro ще й доступні у двох розмірах. Вибір ускладнює не так кількість варіантів, як незначні відмінності між ними. Наприклад, 11-дюймовий iPad Pro лише на пару міліметрів більше 10,9-дюймового iPad Air, а інші відмінності не важливі для більшості людей.

У той же час, iPad 10-го покоління мало чим поступається iPad Air, а коштує на 150 доларів менше.

Посилює ситуацію і лінійка аксесуарів: складно зрозуміти, що з чим сумісне. У продажу зараз відразу три Apple Pencil, при цьому найдешевша версія не сумісна з найдешевшим iPad 9, а топовий стілус другого покоління не працює з новим iPad 10.

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Але з 2024 Apple почне спрощувати варіанти планшетів. Першим етапом стане поділ лінійок Pro та Air. Наступні iPad Pro отримають новий дизайн, OLED-екран, процесор M 3 та перероблену клавіатуру Magic Keyboard. Це виділить Pro як флагманську версію. Нові Air обмежаться додаванням процесора M 2 , що відокремить їх за потужністю від базового iPad, який у 2024 році не оновлюватиметься. З точки зору розмірів моделі будуть схожі: Air буде доступний у розмірах 10,9 та 12,9 дюйма, а Pro — з екранами на 11 та 13 дюймів. Презентація обох моделей очікується у березні.

Коли вийде iPad 11, з продажу приберуть iPad 9 — останній планшет із кнопкою «Додому» та великими рамками навколо дисплея. Це також дозволить прибрати з продажу перше покоління Apple Pencil, тому у продажу залишаться тільки друге покоління і дешевша версія з USB-C. Від iPad mini не відмовляться: пізніше він також отримає оновлення з потужнішим процесором.

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