Apple випускає перші швидкі оновлення безпеки для iPhone, iPad та Mac — Finance.ua

Apple випускає перші швидкі оновлення безпеки для iPhone, iPad та Mac 03.05.2023, 01:33 — Технології&Авто

Apple випускає перші швидкі оновлення безпеки для iPhone, iPad та Mac

Компанія Apple випустила свої перші оновлення Rapid Security Response для пристроїв під керуванням iOS 16.4.1, iPadOS 16.4.1 та macOS 13.3.1, пише Еngadget. Ці оновлення дозволяють усувати вразливості швидше, ніж за допомогою звичайних оновлень програмного забезпечення.

Rapid Security Response спрямовані на швидке усунення вразливостей у системі безпеки, які активно експлуатуються або становлять значний ризик для її клієнтів.

Згідно з повідомленням, так звані оновлення Rapid Security Response «забезпечують важливі покращення безпеки між оновленнями програмного забезпечення».

Швидкі відповіді безпеки були введені, щоб дозволити клієнтам Apple оновлювати свої пристрої швидше, ніж звичайне оновлення програмного забезпечення. Apple каже, що ця функція включена за замовчуванням, а деякі швидкі виправлення можна встановити без перезавантаження, хоч і не завжди.

За даними TechCrunch, користувачі, які використовують більш старі версії програмного забезпечення Apple, не отримають швидкого виправлення безпеки.

Зазначається, що розгортання Rapid Security Response пройшло не дуже гладко, деякі користувачі сказали, що не можуть встановити оновлення. Коли TechCrunch тестував оновлення на iPhone, iPad та Mac, вони завантажувалися, але не одразу встановлювалися.

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