Apple готує найбільше оновлення iPad Pro — Finance.ua

Apple готує найбільше оновлення iPad Pro Сьогодні 05:12 — Технології&Авто

Apple готує найбільше оновлення iPad Pro

Американська компанія Apple готує найбільше за п’ять років оновлення iPad Pro.

Про це повідомляє Bloomberg.

«Планшет iPad Pro компанії Apple вперше за півдесятка років отримає серйозну модернізацію, і це станеться ще не скоро. Категорія iPad — та й весь ринок планшетних комп’ютерів — зараз перебуває в глибокій депресії», — ідеться в матеріалі.

Нова модель, яка вийде наступного року, стане першим великим оновленням пристрою з 2018 року.

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Наступні моделі iPad Pro — під кодовими назвами J717, J718, J720 і J721 — перейдуть на чип M 3 нового покоління. Крім того, це будуть перші планшети Apple з OLED-дисплеями, які використовуються в iPhone, починаючи з моделі X у 2017 році. Вони чіткіші та яскравіші, а також точніше передають кольори.

Нові моделі матимуть діагональ 11 і 13 дюймів. Це схоже на наявну лінійку, але більша модель зараз має діагональ 12,9 дюйма.

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Ще одна новинка, яка постачатиметься з новим iPad Pro, — це оновлена клавіатура Magic Keyboard. Новий аксесуар зробить iPad Pro ще більш схожим на ноутбук порівняно з нинішньою моделлю і додає більший трекпад. Це усуває претензії до нинішньої клавіатури Magic Keyboard, яка з’явилася у 2020 році.

Нові моделі імовірно дебютують не раніше весни або початку літа 2024 року.

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