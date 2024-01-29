Apple дозволила запускати повні версії Chrome і Firefox на iOS — Finance.ua
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Apple дозволила запускати повні версії Chrome і Firefox на iOS

Технології&Авто
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Apple дозволила запускати повні версії Chrome і Firefox на iOS
Apple дозволила запускати повні версії Chrome і Firefox на iOS
Apple дозволила запускати повні версії браузерів Chrome і Firefox на iOS.
Утім, оновлення працює зараз працює лише на бета-версії iOS 17.4, а скористатися ним можуть лише користувачі з 27 країн ЄС із березня 2024 року. Apple вносить зміни, щоб відповідати закону ЄС про цифрові ринки.
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Це вперше, коли компанія дозволяє працювати у своїй мобільній операційній системі альтернативним браузерам. Раніше використовували лише браузер Apple Safari та інші браузери на базі WebKit. Через використання WebKit багато функцій і розширень у інших браузерах не були доступні.
Наприклад, Google Chrome працює на механізмі під назвою Chronium. На такому ж механізмі працює Opera. Firefox від Mozilla працює на базі власного «двигуна» Gecko, пояснює видання The Verge. Тепер кожен розробник повинен буде отримати від Apple дозвіл для зміни рушія браузерів.
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Зміни також торкнуться App Store і безконтактних розрахунків. Наприклад, користувачі iOS у ЄС можна буде обрати сторонню програму для безконтактних платежів.
У Apple кажуть, що альтернативні механізми браузерів від WebKit можуть «негативно вплинути на взаємодію з користувачем, продуктивність системи й час автономної роботи». Тож запитуватимуть дозвіл користувача, «перш ніж розробник відстежуватиме його дані». Також користувачів інформуватимуть, коли застосунок, який вони завантажують поза межами App Store, використовує альтернативну обробку платежів.
За матеріалами:
The Village Україна
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