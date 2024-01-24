Apple випустила оновлення операційної системи для iPhone та iPad — Finance.ua
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Apple випустила оновлення операційної системи для iPhone та iPad

Технології&Авто
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Apple випустила оновлення операційної системи для iPhone та iPad
Apple випустила оновлення операційної системи для iPhone та iPad
Компанія Apple випустила оновлення операційної системи для iPhone (iOS 17.3) та iPad (iPadOS 17.3).
Про це повідомляє GSM Arena.
У новому оновленні iOS з’явилася нова функція «Захист украденого пристрою» (Stolen Device Protection).
Ця функція забезпечує додатковий рівень безпеки, щоб запобігти доступу злодіїв до важливих облікових записів, якщо хтось вкраде пристрій та отримає пароль.
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Як зазначається, щоб отримати доступ до збережених паролів, потрібне використання функції «Захист украденого пристрою», Face ID або Touch ID, тоді як зміна конфіденційних налаштувань, наприклад пароля Apple ID або пароля пристрою, захищена затримкою безпеки.
Власнику пристрою доведеться почекати годину, а потім потрібно пройти додаткову біометричну аутентифікацію (Face ID або Touch ID).
Крім того, в оновленні є нові види шпалер, а Apple Music дозволяє вам разом із друзями працювати над списками відтворення.
За матеріалами:
Укрінформ
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