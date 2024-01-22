Apple відкриє безконтактну оплату на своїх пристроях через сторонні сервіси — Finance.ua

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Apple відкриє безконтактну оплату на своїх пристроях через сторонні сервіси

Фінтех і Картки
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Apple відкриє безконтактну оплату на своїх пристроях через сторонні сервіси
Apple відкриє безконтактну оплату на своїх пристроях через сторонні сервіси
Apple запропонувала відкрити на території ЄС свою технологію NFC для сторонніх розробників. Власникам iPhone відтепер не доведеться обов’язково використовувати Apple Pay або Apple Wallet.
Про це повідомляє Reuters.
Зазначається, що компанія взяла на себе таке зобов’язання в рамках майже дворічного розслідування Європейської комісії, яка звинувачувала Apple в монополії через заборону конкурентам створювати аналоги Apple Pay для iPhone.
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Щоб вирішити цю проблему, Apple зобов’язалася відкрити ці системи для сторонніх розробників для їхніх власних програм, які працюватимуть незалежно від програм Apple.
Так, технології безконтактної оплати, реалізовані в iPhone і Apple Watch, які раніше були закриті від сторонніх гравців ринку і були ексклюзивом для власного ПЗ компанії - Apple Pay і Wallet — тепер можуть стати загальнодоступними в ЄС.
«Ми взяли на себе зобов’язання надати стороннім розробникам в Європейській економічній зоні можливість, яка дозволить їх користувачам здійснювати безконтактні платежі через NFC у своїх додатках для iOS в обхід Apple Pay і Apple Wallet» — заявив представник Apple.
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Він додав, що це дозволить споживачам вибрати, чи хочуть вони платити за допомогою власного сервісу Apple або іншої програми з підтримкою NFC через свій банк.
Якщо Apple не виконає взяті на себе зобов’язання, компанію можуть покарати штрафом у розмірі до 10% від її річного обороту по всьому світу.
Повідомляється, що угода діятиме протягом 10 років.
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