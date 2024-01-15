Необанк Apple став одним із найбільших банків-претендентів у світі — Finance.ua

Необанк Apple став одним із найбільших банків-претендентів у світі Сьогодні 02:31 — Фондовий ринок

Необанк Apple став одним із найбільших банків-претендентів у світі

Компанія Apple повідомила, що з моменту заснування її високоприбуткового банківського рахунку у квітні на ньому вже накопичилося 10 мільярдів доларів. Це говорить про те, що тепер компанія управляє одним із найбільших необанків у світі.

Нагадаємо, Apple у середині квітня запустила ощадний рахунок Apple Card на базі Goldman Sachs з вражаючою річною відсотковою прибутковістю 4,15%, яка більше ніж у 10 разів перевищує середній показник по країні.

Експерти під час запуску прогнозували, що продукт Apple Savings стане хітом просто тому, що зручність Apple, якість обслуговування клієнтів та довіра до бренду не мають собі рівних.

В результаті Apple стає власником одного з найбільших банків-претендентів у світі.

Для порівняння:

Monzo було засновано у 2015 році і зараз має депозити клієнтів на суму близько 6 мільярдів доларів.

Starling Bank було засновано у 2014 році і зараз має депозити на суму понад 10 мільярдів доларів.

Nubank, найбільший банк-претендент у світі, був заснований ще у 2013 році і нагромадив понад 16 мільярдів доларів на депозитах клієнтів.

Apple нещодавно розпочала свій проєкт, але він вже приніс результати. Що ще важливіше, будучи єдиним гравцем, який контролює як апаратну, так і програмну частину своєї екосистеми, а також маючи понад 1,5 мільярда користувачів iPhone та понад 2 мільярди активних пристроїв, Apple має неперевершені важелі впливу.

Кейс створення Apple свого фінансового продукту чудово ілюструє те, наскільки ретельно компанія реалізує своє довгострокове бачення: технологічний гігант крок за кроком будує фінансову імперію Apple, яка збирається зруйнувати простір фінансових послуг у тому вигляді, як ми його знаємо.

Іншими словами, Apple будує JPMorgan 2.0. Саме тому у своєму листі акціонерам генеральний директор JPM Джеймі Даймон назвав Apple на ім'я одним з їхніх найбільших конкурентів.

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