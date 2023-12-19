На Apple, Visa та Mastercard подали до суду через Apple Pay — Finance.ua

На Apple, Visa та Mastercard подали до суду через Apple Pay Сьогодні 04:34 — Фондовий ринок

На Apple, Visa та Mastercard подали до суду через Apple Pay

На Apple, Visa та Mastercard подали груповий позов до суду через Apple Pay. Компанії звинувачують у незаконних угодах, які обмежують можливості конкуренції.

Про це пише Mezha з посиланням на Reuters.

Роздрібний продавець напоїв Mirage Wine & Spirits звинувачує Visa та Mastercard у тому, що транзакції через Apple Pay приводять до того, що компанії сплачують більшу комісію.

Читайте також Apple запроваджує новий режим безпеки для iPhone

Згідно з позовом, Apple уклала угоду з Visa та Mastercard, в якій відмовилась від намірів конкурувати з ними. В обмін на це, банківські компанії сплачували частину комісії за транзакції з покупок, зроблених споживачами в їхніх мережах за допомогою сервісу Apple Mobile Wallet.

У позові також йдеться про те, що Visa і Mastercard платили Apple «дуже великий і постійний хабар готівкою», який оцінюють в сотні мільйонів доларів на рік.

Раніше на Apple вже подавали до суду за придушення конкуренції, через те, що компанія забороняє використовувати сторонні мобільні гаманці на iPhone.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.