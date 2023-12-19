На Apple, Visa та Mastercard подали до суду через Apple Pay — Finance.ua

На Apple, Visa та Mastercard подали до суду через Apple Pay
На Apple, Visa та Mastercard подали груповий позов до суду через Apple Pay. Компанії звинувачують у незаконних угодах, які обмежують можливості конкуренції.
Про це пише Mezha з посиланням на Reuters.
Роздрібний продавець напоїв Mirage Wine & Spirits звинувачує Visa та Mastercard у тому, що транзакції через Apple Pay приводять до того, що компанії сплачують більшу комісію.
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Згідно з позовом, Apple уклала угоду з Visa та Mastercard, в якій відмовилась від намірів конкурувати з ними. В обмін на це, банківські компанії сплачували частину комісії за транзакції з покупок, зроблених споживачами в їхніх мережах за допомогою сервісу Apple Mobile Wallet.
У позові також йдеться про те, що Visa і Mastercard платили Apple «дуже великий і постійний хабар готівкою», який оцінюють в сотні мільйонів доларів на рік.
Раніше на Apple вже подавали до суду за придушення конкуренції, через те, що компанія забороняє використовувати сторонні мобільні гаманці на iPhone.
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