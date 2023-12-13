Apple запроваджує новий режим безпеки для iPhone — Finance.ua

Apple запроваджує новий режим безпеки для iPhone
Американська компанія Apple запровадить новий режим безпеки для iPhone, що ускладнить використання пароля зловмисниками.
Про це повідомляє CNBC.
Функція «Захист вкраденого пристрою» створює другий рівень безпеки, що ускладнює використання пароля зловмисниками, коли телефон користувача не знаходиться у нього вдома чи на його роботі.
Зазначається, що якщо iPhone знаходиться в місці, яке зазвичай не асоціюється з його власником, і функція «Захист вкраденого пристрою» буде ввімкнена, то пристрій вимагатиме пройти розпізнавання обличчя FaceID додатково до введення пароля, щоб користувачі могли виконувати конфіденційні дії, наприклад переглядати збережені паролі.
Крім того, зловмисник не зможе змінити пароль в Apple ID користувача або видалити FaceID без обов’язкової годинної паузи. Потім знову доведеться проходити перевірку через розпізнавання обличчя.
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Поки що функція доступна у бета-версії нового програмного забезпечення iOS 17.3. Однак очікується, що найближчими тижнями інші користувачі iPhone також матимуть доступ до цієї функції.
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