Apple планує представити складаний iPhone у 2026 році — Finance.ua

Apple планує представити складаний iPhone у 2026 році 27.02.2024, 00:28 — Фондовий ринок

Apple планує представити складаний iPhone у 2026 році

Хоча Apple трохи запізнилася з анонсом складаного iPhone, насправді все вказує на те, що він нарешті стане реальністю. Однак на це потрібен час, адже одна з цілей «яблучної» компанії - зробити шарнір у центрі пристрою якомога непомітнішим.

Як повідомляє Alpha Economy на сайті Android Authority, Apple вирішила вивести на ринок складаний iPhone у період з вересня по жовтень 2026 року, щоб він став частиною лінійки iPhone 18 і iPhone 18 Pro. Якраз у цей час може бути запущений і Samsung Galaxy Z Fold 8.

Посилаючись на внутрішні джерела Apple, сайт стверджує, що значна кількість людей, які займаються Apple Vision Pro, були переведені в команду, що займається розробкою складаного iPhone — пристрою, який планують запустити разом з iPhone 18 і iPhone 18 Pro. Ба більше, Apple має намір продати 50 млн одиниць цього пристрою.

Паралельно з цією інформацією ходять чутки про те, що проєкт складаного iPhone зупинено, оскільки, хоча Samsung вже поставила Apple перші панелі, вони не відповідають стандартам якості компанії. Apple дуже серйозно ставиться до своїх стандартів, і якщо щось не відповідає їм, вони або зупиняють проєкт, або не зупиняються доти, доки він не стане відповідати.

Чи стане складаний iPhone реальністю?

І ось це вже велике питання. Зрозуміло тільки, що в Купертіно щось назріває, тому що ми читаємо багато інформації про передбачуваний складаний iPhone. Спочатку вважалося, що першим складаним пристроєм від бренду Apple буде не iPhone, але тепер, схоже, це може статися, хоча пройде ще чимало часу, перш ніж ми його побачимо.

Зрозуміло і те, що у проекту ще є час. Усе вказує на те, що запуск відбудеться у 2026 році, яким би не був пристрій. Тож усе, що нам залишається, — це чекати заяви від Apple.

itechua За матеріалами:

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