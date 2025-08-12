Відпочинок на морі у Польщі: які переваги (список пляжів) — Finance.ua

Відпочинок на морі у Польщі: які переваги (список пляжів) Сьогодні 18:26 — Особисті фінанси

Відпочинок на морі у Польщі: які переваги (список пляжів)

У серпні майже всі пляжі в Європі переповнені: Іспанія знемагає від натовпів туристів, у Хорватії та Італії непідйомні ціни. А от в Польщі на узбережжі Балтійського моря на пляжах тиша та відсутність натовпу, без гучних розваг. Це є їхньою великою перевагою. Тут панують справжній спокій, незаймана природа та затишна атмосфера.

Вони розташовані не на основних маршрутах, що іноді ускладнює до них доступ, а іноді їм просто бракує належної реклами. Але саме це робить їх такими унікальними. Такі місця пропонують спокій, природу та зовсім інший бік Балтійського моря, пише inpoland

Куди варто поїхати

Якщо ви мрієте про спокійний відпочинок на Балтійському морі, то варто звернути увагу на ці пляжі.

Пяскі (Нова Карчма) — останнє село на Віслинській косі, прямо на кордоні з росією. Туристи більше полюбляють Криницю Морську, тому тут панує блаженний спокій.

— останнє село на Віслинській косі, прямо на кордоні з росією. Туристи більше полюбляють Криницю Морську, тому тут панує блаженний спокій. Сковронкі — невелике село між Криницею та Контами Рибацкими. Воно розташоване поруч із заповідником бакланів. Замість набережної тут стежка через ліс, а замість натовпу — шум хвиль. Ідеально підходить для тих, хто хоче втекти від щоденної метушні.

— невелике село між Криницею та Контами Рибацкими. Воно розташоване поруч із заповідником бакланів. Замість набережної тут стежка через ліс, а замість натовпу — шум хвиль. Ідеально підходить для тих, хто хоче втекти від щоденної метушні. Карвенське Блото Перше — забуте поселення з голландським минулим. Село, розташоване серед лісів та поруч із тихим пляжем — ідеально підходить для сімей та тих, хто любить сільську атмосферу.

— забуте поселення з голландським минулим. Село, розташоване серед лісів та поруч із тихим пляжем — ідеально підходить для сімей та тих, хто любить сільську атмосферу. Карвенське Блото Друге — ще спокійніше місце. Прекрасний пляж приваблюють тих, хто шукає спокійного відпочинку подалі від метушні. Рятувальники чергують, але на пляжі небагатолюдно.

— ще спокійніше місце. Прекрасний пляж приваблюють тих, хто шукає спокійного відпочинку подалі від метушні. Рятувальники чергують, але на пляжі небагатолюдно. Пустково — тихе село з прекрасним пляжем, розташоване між Поберово та Ревалем. Пляж отримав Блакитний прапор. Воно також може похвалитися дивовижною копією хреста Гевонт. Це ідеальне місце для неквапливих прогулянок та сімейних пікніків.

— тихе село з прекрасним пляжем, розташоване між Поберово та Ревалем. Пляж отримав Блакитний прапор. Воно також може похвалитися дивовижною копією хреста Гевонт. Це ідеальне місце для неквапливих прогулянок та сімейних пікніків. Поддомбє — розташоване на скелі між Усткою та Ровами. Тут немає набережної, але панують ліси, дикий пляж та велосипедні доріжки.

— розташоване на скелі між Усткою та Ровами. Тут немає набережної, але панують ліси, дикий пляж та велосипедні доріжки. Любятово — приховане село, розташоване серед дюн, до якого можна дістатися лісовими дорогами. А в кінці дороги на вас чекає один із найкрасивіших і найменш людних пляжів Балтійського моря.

— приховане село, розташоване серед дюн, до якого можна дістатися лісовими дорогами. А в кінці дороги на вас чекає один із найкрасивіших і найменш людних пляжів Балтійського моря. Бялогура — розтащована у самому серці Надморського ландшафтного парку. Місце для тих, хто надає перевагу контакту з природою, а не гучним розвагам. Тут більше оленів, ніж туристів.

— розтащована у самому серці Надморського ландшафтного парку. Місце для тих, хто надає перевагу контакту з природою, а не гучним розвагам. Тут більше оленів, ніж туристів. Мехелінки — зовсім поруч із Гдинею, але водночас це окремий світ. Невелике рибальське село з пірсом, скелею та заповідником. Чудове місце для короткої поїздки за місто.

— зовсім поруч із Гдинею, але водночас це окремий світ. Невелике рибальське село з пірсом, скелею та заповідником. Чудове місце для короткої поїздки за місто. Боболін — розташоване між Дарлувеком та Домбками. На пляжі тут можна побачити бункери, а замість шуму тут тиша та спів птахів.

